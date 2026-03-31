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Découvrez où Plus de 10'000 départs en 2025 : toujours plus de Suisses vivent à l'étranger

ATS

31.3.2026 - 16:00

L'année dernière, les Suisses et Suissesses ont été 11'900 de plus à s'installer à l'étranger qu'en 2024. Le nombre d'expatriés s'élève à 838'600 (+1,4%). Près de la moitié d'entre eux vivent dans un pays limitrophe, selon les derniers chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Le nombre d'expatriés suisses s’élève à 838'600 (photo d'illustration).
Le nombre d'expatriés suisses s’élève à 838'600 (photo d'illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

31.03.2026, 16:00

31.03.2026, 16:17

Soixante-quatre pour cent vivent en Europe, quarante-sept dans un pays frontalier de la Suisse. Les plus grandes communautés résident en France (212'400), en Allemangne (102'100), en Italie (53'100), au Royaume-Uni (41'400) et en Espagne (28'200), indique l'OFS dans un communiqué publié mardi.

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Parmi les Suisses et Suissesses établis dans les pays voisins, la plus grande part (13%, soit 50'800) réside dans le Département français de la Haute-Savoie. Les ressortissants suisses représentent ainsi 6% de la population totale de ce département, note l'OFS.

En Allemagne, Berlin est la ville la plus choisie par les Suisses. Selon les chiffres, en Italie, les Suissesses et Suisses sont le plus représentés dans la Province de Milan.

Par rapport à 2024, les effectifs ont augmenté sur tous les continents: en Asie (+3,0%), en Europe (+1,5%), en Amérique du Nord, en Océanie, en Afrique et en Amérique latine, l'augmentation tourne autour des 1%.

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