Plus de 11'000 élèves jurassiens reprennent le chemin de l'école lundi. Pour l'année scolaire 2024-2025, le canton du Jura met un accent particulier sur l'aide à l'apprentissage et le bien-vivre ensemble dans les classes.

Plus précisément, 6078 élèves regagneront les bancs de l'école primaire et 2248 ceux de l'école secondaire, précise le canton du Jura vendredi dans un communiqué. Les jeunes en formation postobligatoire seront eux plus de 3200.

Former les enseignants au numérique

La rentrée scolaire verra une nouveauté avec la présence de six travailleurs sociaux (4.4 équivalents plein-temps) sur l'ensemble du canton. La mission de ces professionnels est d'intervenir auprès des élèves confrontés à des problématiques sociales et éducatives interférant avec leur scolarité, afin notamment de garantir le bien-être de tous les élèves.

Cette année marquant le 50e anniversaire du plébiscite de 1974 qui a mené à la création du dernier canton suisse, le Service de l'enseignement a de plus réalisé un documentaire sur des questions d'élèves à ce sujet afin d'enrichir l'enseignement de l'histoire régionale.

Sur le front du numérique, le canton dit vouloir poursuivre dans la mise en oeuvre de son plan d'action. Quelque 500 enseignants ont déjà suivi une formation d'un an à l'éducation numérique et le même nombre doit encore y prendre part. En plus du corps enseignant, l'objectif est également de former 150 spécialistes du numérique.

Maturité gymnasiale en 4 ans d'ici 2035

Du côté de la formation postobligatoire, le canton constate que ses efforts pour promouvoir l'apprentissage auprès des jeunes afin de répondre aux besoins des entreprises de la région portent leurs fruits. Il entend continuer sur sa lancée, notamment pour les métiers techniques et artisanaux qui vivent d'importantes révisions.

Enfin, les enjeux pour continuer d'assurer une formation gymnasiale de qualité sont nombreux, note le canton. Avec l'entrée en vigueur en août de nouvelles bases légales relatives à la maturité au niveau national, le Jura fait partie des quelques cantons romands qui devront rallonger leur cursus gymnasial de trois à quatre ans d'ici 2035.

Un groupe de travail mené par le Service de la formation postobligatoire initiera les travaux en ce sens en début d'année scolaire, indique le canton du Jura.

