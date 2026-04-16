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Initiative déposée Plus de 145'000 signatures pour une place financière suisse durable

ATS

16.4.2026 - 11:30

La place financière suisse doit prendre ses responsabilités en matière de protection du climat et de la nature, estime une alliance de la politique, de l'économie et des ONG. Une initiative populaire en ce sens, munie de plus de 145'000 signatures, a été déposée jeudi.

L'initiative pour une place financière suisse durable a été lancée en novembre 2024 (archives).
L'initiative pour une place financière suisse durable a été lancée en novembre 2024 (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.04.2026, 11:30

16.04.2026, 11:35

L'initiative populaire «pour une place financière suisse durable et tournée vers l'avenir» demande que des règles contraignantes s'appliquent aux activités financières qui présentent des risques climatiques et environnementaux. Les mesures prises jusqu'à présent, les solutions volontaires et l'autorégulation ne suffisent pas, selon les initiants.

Dans un communiqué, ils avancent que la place financière suisse est responsable d'un volume d'émissions de CO2 bien supérieur aux émissions nationales totales. Cela sape les efforts faits dans le pays pour préserver le climat.

Il faut donc réorienter les flux financiers, de sorte à accélérer la transition vers une économie durable et à renforcer la position de la Suisse à long terme. De telles règles existent déjà dans d'autres places financières.

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