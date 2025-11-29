  1. Clients Privés
Manifestation Plus de 2000 propalestiniens défilent à Genève

ATS

29.11.2025 - 18:33

A Genève, 2000 à 2500 personnes, selon la police, ont manifesté samedi après-midi à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Elles ont appelé au «boycott d'Israël» et de son «régime d'apartheid».

Après avoir traversé le pont du Mont-Blanc, le cortège est remonté jusqu'à la gare pour rejoindre la place des Nations.
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.11.2025, 18:33

«Nous ne nous tairons pas tant que l'apartheid et la colonisation se poursuivront», a déclaré au Jardin anglais un membre de BDS Genève, organisateur de la manifestation avec le soutien d'une trentaine d'organisations. Au micro, il a dénoncé les attaques continues d'Israël sur Gaza, ses entraves à l'arrivée d'aide humanitaire et les attaques constantes des colons israéliens en Cisjordanie.

BDS Genève dénonce aussi le faux plan de paix établi par Israël et les Etats-Unis avec l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU. Et d'appeler la population à faire pression pour «que la Suisse cesse d'être complice» et «déjouer le projet colonial de Trump et Netanyahou.»

Berlin. Des militants pro-palestiniens sur la Porte de Brandebourg

BerlinDes militants pro-palestiniens sur la Porte de Brandebourg

«Autodétermination. Pas de paix sans justice», pouvait-on lire sur la banderole en tête du cortège, tandis que des pancartes dénonçaient «l'impunité» d'Israël et «le génocide» en cours. De nombreux drapeaux palestiniens étaient déployés.

Après avoir traversé le pont du Mont-Blanc, le cortège est remonté jusqu'à la gare pour rejoindre la place des Nations. «Une seule solution, arrêter l'occupation», «Israël au tribunal», «Tout le monde déteste les sionistes», «Israël casse-toi, la Palestine n'est pas à toi» ou encore «Netanyahou criminel», ont bruyamment scandé les manifestants. Selon BDS Genève, ils étaient plus de 4000.

