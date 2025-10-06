  1. Clients Privés
Birdlife Plus de 35 000 oiseaux migrateurs recensés en Suisse

ATS

6.10.2025 - 08:43

Environ 2200 amateurs d'oiseaux ont recensé ce week-end en Suisse un total de 35'253 oiseaux migrateurs. Parmi les espèces les plus fréquemment observées figuraient le pinson des arbres, le pigeon ramier et l'étourneau sansonnet, a annoncé lundi Birdlife.

Les ornithologues amateurs ont recensé plus de 10'000 pinsons des arbres en Suisse ce week-end (archives).
Les ornithologues amateurs ont recensé plus de 10'000 pinsons des arbres en Suisse ce week-end (archives).
ATS

Keystone-SDA

06.10.2025, 08:43

06.10.2025, 08:51

Les ornithologues amateurs ont recensé au total 10'084 pinsons, 6205 pigeons ramiers et 2739 étourneaux, a indiqué l'organisation de protection de la nature. Parmi les temps fort ornithologiques de cette année, les gens ont pu observer un nombre particulièrement élevé de pipits farlouses, de busards Saint-Martin et d'Ibis falcinelles.

Selon l'organisation, le recensement a eu lieu dans le cadre de l'action annuelle EuroBirdwatch. Plus de 27'000 personnes dans 34 pays européens y ont participé et ont recensé environ 2,4 millions d'oiseaux migrateurs en route vers leurs quartiers d'hiver.

«J'étais complètement abasourdi». La découverte qui bouleversa l'astronomie a 30 ans

«J'étais complètement abasourdi»La découverte qui bouleversa l'astronomie a 30 ans

Cette campagne vise à sensibiliser le public aux dangers qui menacent les oiseaux. La plupart des oiseaux migrateurs sont insectivores et la disparition des insectes a fortement réduit leur source de nourriture. L'assèchement des zones humides, l'agriculture intensive et les constructions ont également détruit de nombreux habitats et zones de repos des oiseaux migrateurs en Suisse, écrit encore Birdlife.

