Les étudiants suisses se mobilisent contre le projet de doublement des frais d'inscription et aux autres mesures d'économie dans l'enseignement supérieur. Mercredi, ils ont remis à la Chancellerie fédérale à Berne une pétition munie de plus de 37'000 signatures.

Emile Blant, membre du comité directeur, Sophy Wang, coprésidente de l'UNES, Julia Bogdan, coprésidente de l'UNES, Ivan Ballerini, membre du comité directeur de l'UNES, et Samira Guyot, membre du comité directeur de l'UNES, de gauche à droite, posent lors du dépôt d'une pétition contre les mesures d'économie de la Confédération dans le domaine de l'éducation, le mercredi 1er octobre 2025 à Berne. (KEYSTONE/Peter Klaunzer) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'augmentation des frais d'inscription fait partie du paquet de mesures d'allègement budgétaire 2027 du Conseil fédéral. Cette mesure affaiblirait considérablement l'égalité des chances et la place de la Suisse en tant que pôle éducatif, écrit l'Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES) dans un communiqué.

«Ceux qui économisent aujourd'hui sur l'éducation risquent demain une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, une mobilité sociale réduite et un affaiblissement de la Suisse en tant que pôle d'innovation», enchaine l'UNES, l'organisatrice de la manifestation. Plus de 37'000 personnes ont signé la pétition, selon l'organisation.

Les mesures d'austérité prévues comprennent notamment des coupes dans le budget du Fonds national. De quoi entrainer le non-financement de 500 à 700 projets de recherche et la suppression d'environ 1500 à 2000 emplois entre 2026 et 2028, critique le Syndicat des services publics (SSP).

Plus de 2000 étudiants

La remise du texte s'inscrivait dans le cadre d'une journée d'action nationale contre les plans d'austérité. Une manifestation nationale a eu lieu mercredi après-midi sur la Place fédérale, à l'appel de l'UNES. Plus de 2000 étudiants de Suisse romande et alémanique ont pris part à la manifestation.

«La formation ne doit pas être un luxe», pouvait-on lire sur l'une des nombreuses banderoles. «Notre avenir est trop cher pour le Conseil fédéral», a critiqué l'une des oratrices sous les huées, a rapporté un correspondant de Keystone-ATS.

L'UNES est l'organisation faîtière nationale des associations d'étudiants en Suisse. Elle représente, selon elle, les intérêts de plus de 140'000 personnes.

Diverses actions, bénéficiant d'un appui syndical et associant étudiants et chercheurs, étaient aussi prévues aussi à Zurich, Bâle, Lucerne, Lausanne, Genève et Neuchâtel.

Petite réunion à l'UNIL

Dans la capitale vaudoise, environ 150 personnes, selon Keystone-ATS, ont manifesté sur le campus de l'UNIL vers midi leur opposition aux coupes budgétaires fédérales mais également de l'Etat de Vaud. Le budget 2026 présenté il y a une semaine par le gouvernement cantonal prévoit des économies de l'ordre de 20 millions pour l'UNIL.

Etudiants, chercheurs ou membres des équipes administratives s'étaient réunis devant le bâtiment de l'Amphimax, dans le calme et écoutant quelques discours, au côté d'une grande banderole: «Pas de coupes budgétaires / Pas d'argent pour la guerre / Etudiants vénèr».

Les coupes annoncées représentent pour l'UNIL environ une réduction de 7% de son budget. Il en découlera «un affaiblissement de la recherche, une dégradation de la qualité de l'enseignement et de la réputation de l'UNIL en Suisse et au-delà», selon la Fédération des associations d'étudiants de l'UNIL.

Aussi à Zurich

Etudiants et chercheurs se sont aussi rassemblés à Zurich pour manifester à la mi-journée dans les rues du centre-ville à l'appel du syndicat SSP ainsi que d'associations estudiantines. Ils étaient près de 700 personnes à battre le pavé à Zurich, a indiqué le syndicat à Keystone-ATS.

Les économies dans la recherche et la formation menacent la Suisse en tant que place scientifique, selon le SSP. Elles risquent d'entraîner le doublement des taxes d'étudiants, ce qui réduirait l'accès aux hautes écoles aux seules personnes déjà privilégiées.