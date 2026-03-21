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Vaud Plus de 50 visites possibles avec des artisans dans tout le canton

ATS

21.3.2026 - 10:30

Les Journées européennes des métiers d'art (JEMA) font leur retour dans le canton de Vaud du 27 au 29 mars. A cette occasion, le public est invité à rencontrer les artisans d'art en poussant la porte d'une cinquantaine d'ateliers représentant près de 40 métiers différents, annonce le Canton.

Dans le canton de Vaud, une cinquantaine d'ateliers représentant près de 40 métiers différents seront ouverts au public pour l'édition 2026 des Journées européennes des métiers d'art (archives).
Dans le canton de Vaud, une cinquantaine d'ateliers représentant près de 40 métiers différents seront ouverts au public pour l'édition 2026 des Journées européennes des métiers d'art (archives).
ATS

Keystone-SDA

21.03.2026, 10:30

21.03.2026, 10:51

Qu’est-ce qu'une guillocheuse? Quel est le rôle d'un taille-doucier? L'idée est toujours la même: artisans et artisanes d'art professionnels ou en devenir offrent de leur temps pour partager passion, connaissances, astuces et secrets parfois ancestraux. Répartis dans sept régions du canton de Vaud, ces spécialistes offrent une immersion totale dans la création artisanale.

Cette année, treize nouveaux artisans rejoignent l'événement, enrichissant encore la diversité des métiers présentés. Le Pays-d'Enhaut renforce aussi sa présence grâce à l'implication du Musée éponyme et Centre suisse du papier découpé.

Des activités gratuites d'éveil en lien avec différents métiers seront destinées aux 6-12 ans. Le département céramique du Centre d'enseignement professionnel de Vevey (CEPV) permettra à ses élèves de présenter leurs créations, du modelage au tournage.

Organisée tous les ans au printemps dans plus de 20 pays et dans quatre cantons suisses, ainsi que la Ville de Berne, la manifestation totalement gratuite est le plus grand événement dédié aux métiers d’art et aux métiers du patrimoine vivant en Europe.

www.metiersdart.ch

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