Plus de 5000 anciens actionnaires de Credit Suisse voient rouge !

Plus de 5000 anciens actionnaires de Credit Suisse réclament une compensation plus élevée. ats

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

CONSEIL FÉDÉRAL : Le conseiller fédéral Albert Rösti a convié mardi les médias au sommet du Moléson (FR). L'UDC bernois s'y exprimera sur les thèmes actuels et les objectifs du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). M. Rösti veut aussi donner un aperçu des priorités de son département pour le second semestre 2025. L'an passé, le ministre de l'énergie avait tenu cet entretien estival au bord du lac d'Oeschinen, au-dessus de Kandersteg (BE).

CINÉMA : Le Festival du film de Locarno dévoile mardi son programme à Berne. La 78e édition de la manifestation tessinoise se tiendra du 6 au 16 août. Les actrices américaine Lucy Liu et britannique Emma Thompson et l'acteur chinois Jackie Chan seront notamment honorés durant cette édition.

DIPLOMATIE : Le président français Emmanuel Macron entame mardi une visite d'Etat de trois jours au Royaume-Uni, où il sera reçu par le roi Charles III, avant un sommet jeudi avec le premier ministre britannique Keir Starmer axé sur l'immigration et la défense. Procession en calèche, revue des troupes et dîner d'Etat: la première journée sera marquée par la pompe royale. Cette visite est la première pour un président français depuis Nicolas Sarkozy en 2008 et la première pour un dirigeant européen depuis l'intronisation du roi d'Angleterre Charles III.

SLOVAQUIE : Le tireur septuagénaire Juraj Cintula qui avait gravement blessé par balle en mai 2024 le premier ministre nationaliste slovaque Robert Fico doit répondre mardi au tribunal d'acte de terrorisme. Il risque la prison à vie. Ce poète slovaque de 72 ans avait justifié son geste survenu en pleine rue lors d'un déplacement dans la ville minière de Handlova, par son opposition aux mesures jugées autoritaires du gouvernement slovaque proche du Kremlin. Il avait initialement été inculpé de meurtre avec préméditation, un crime requalifié ensuite en attentat par le parquet.

FOOTBALL : Le club brésilien Fluminense va tenter de sauver l'honneur du football sud-américain mardi à East Rutherford en demi-finale du Mondial des clubs face à Chelsea. La formation carioca s'érige en rempart contre une finale 100% européenne, l'autre demi-finale devant opposer mercredi le PSG au Real Madrid. Thiago Silva et ses coéquipiers ont prouvé dans ce tournoi qu'ils avaient les moyens de lutter à armes égales avec les cadors venus de l'autre côté de l'Atlantique, en tenant en échec Borussia Dortmund au premier tour (0-0), avant d'éjecter l'Inter Milan (2-0) en 8es de finale.

Vu dans la presse

HUMANITAIRE : L'année 2026 s'annonce encore douloureuse pour le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), avertit mardi Le Temps. En raison de la réduction de contributions étatiques, notamment américaines, allemandes ou britanniques, le budget de l'organisation baissera de 17%, passant de 2,1 à 1,8 milliard de francs. Les coupes toucheront le siège, les structures régionales et le terrain. «Il y aura des suppressions de postes, mais nous allons aussi trouver d'autres moyens pour atteindre nos objectifs», indique dans le journal le directeur du CICR, Pierre Krähenbühl. En 2023, l'organisation avait déjà dû réduire son budget de 700 millions de francs, à 2,1 milliards. 4500 postes avaient été supprimés.

PROCHE-ORIENT : Malgré le blocus imposé par Israël à Gaza, l'aide humanitaire suisse se poursuit dans l'enclave palestinienne ravagée par 21 mois de guerre, mais les organismes d'entraide ont dû adapter leurs actions, rapportent ArcInfo et Le Nouvelliste mardi. «Nous parvenons encore à être actifs à Gaza, même si c'est dans une trop faible mesure et avec des risques énormes», explique Caritas Suisse. Mais à la place des distributions de kits d'hygiène, l'ONG effectue désormais des transferts monétaires. «Certaines actions restent possibles, en particulier celles qui ne nécessitent pas d'importation de matériel, comme le soutien psychosocial, les activités éducatives pour les enfants et l'appui aux agriculteurs locaux via des achats de semences, engrais, etc. sur place», indique la Chaîne du Bonheur.

BANQUES : Plus de 5000 anciens actionnaires de Credit Suisse réclament une compensation plus élevée devant le tribunal de commerce de Zurich après le rachat de la banque par sa rivale UBS, relatent mardi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Deux groupes ont déposé chacun un recours, accompagnés d'autres plaignants. Il s'agit de l'association suisse pour la protection des investisseurs, qui représente environ 2000 personnes, et la plateforme juridique LegalPass, qui en compte elle plus de 3000. Selon les deux organisations, l'éventail va des actionnaires détenant quelques centaines d'actions à plusieurs millions. Le tribunal de commerce a chargé deux experts de déterminer la valeur de Credit Suisse au jour de son rachat, le 19 mars 2023. UBS doit publier pour cela des évaluations internes et externes d'ici au 14 juillet.

MÉDIAS : Les mesures d'économie annoncées par la SSR devraient être moins graves que prévu, indiquent mardi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Plusieurs centaines de collaborateurs atteindront l'âge de la retraite au cours des cinq prochaines années, ce qui devrait réduire le nombre de licenciements. La SSR veut utiliser de manière ciblée les fluctuations naturelles, explique un porte-parole dans les journaux. La SSR a annoncé vouloir économiser environ 270 millions de francs d'ici à 2029. La RTS et son pendant alémanique SRF vont biffer quelque 130 postes d'ici à 2026.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020) : l'actrice américaine Naya Rivera se noie lors d'une sortie en bateau. Elle est devenue célèbre grâce à la série télévisée «Glee». Elle était née en 1987.

- Il y a 25 ans (2000) : parution au Royaume-Uni et aux Etats-Unis du roman «Harry Potter et la Coupe de Feu» de Joanne K. Rowling.

- Il y a 40 ans (1985) : plasticage du navire de Greenpeace, Rainbow Warrior, dans le port d'Auckland par les services secrets français.

- Il y a 50 ans (1975) : naissance de l'actrice et chanteuse française Claire Keim ("Zodiaque», «Le roi danse").

- Il y a 70 ans (1955) : naissance du hockeyeur canadien Larry Hurras. En tant qu'entraîneur, il a été champion suisse avec les ZSC Lions (2001), le HC Lugano (2003) et le CP Berne (2010).

- Il y a 80 ans (1945) : naissance de l'ancienne conseillère d'Etat genevoise et conseillère fédérale socialiste Micheline Calmy-Rey, cheffe du Département fédéral des affaires étrangères de 2003 à 2011.

- Il y a 140 ans (1885) : naissance du styliste allemand Hugo Boss, fondateur en 1924 de l'entreprise qui porte son nom. Sous le IIIe Reich, il dessine des uniformes pour les SA et les SS. Il est décédé en 1948.

- Il y a 150 ans (1875) : naissance du criminologue suisse Rodolphe Archibald Reiss, pionnier de la police scientifique et de la criminalistique moderne. Il est notamment le fondateur de l'institut de police scientifique de l'université de Lausanne, première école universitaire de police scientifique au monde. Il est décédé en 1929.

Le dicton du jour

«À la Saint-Edgar, on entend du coucou le dernier chant».