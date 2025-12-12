Les milieux immobiliers ont investi 6,53 millions de francs dans la campagne en faveur de la suppression de la valeur locative lors de la votation du 28 septembre dernier. Les opposants ont, quant à eux, mobilisé un demi-million de francs.

Les milieux immobiliers ont investi 6,53 millions de francs dans la campagne en faveur de la suppression de la valeur locative (photo prétexte, archives). AFP

Keystone-SDA ATS

Au total, les recettes définitives déclarées pour les deux objets soumis au vote le 28 septembre 2025 atteignent à 8,54 millions de francs, indique le Contrôle fédéral des finances (CDF) vendredi dans un communiqué.

S'agissant de la réforme de l'imposition du logement, le principal soutien provient du comité interpartis «Oui à la suppression de la valeur locative», mené par l'Association suisse des propriétaires fonciers, avec plus de 5 millions. Les autres contributions émanent d'associations cantonales alémaniques de propriétaires fonciers.

Du côté des opposants, l'essentiel du financement est apporté par le Parti socialiste suisse et l'Association faîtière de l'économie des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.

1 million pour l'e-ID

Concernant la loi sur l'identité électronique, 1,44 million de francs ont été déclarés, avec près d'un million par les partisans.

Les personnes et acteurs menant une campagne dont les dépenses dépassent 50'000 francs doivent déclarer leur financement. Le Contrôle fédéral des finances publie systématiquement ces données dans le registre électronique, 75 jours après le scrutin.