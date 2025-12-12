  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Lors de la campagne Plus de 6 millions de fonds pour supprimer la valeur locative

ATS

12.12.2025 - 10:50

Les milieux immobiliers ont investi 6,53 millions de francs dans la campagne en faveur de la suppression de la valeur locative lors de la votation du 28 septembre dernier. Les opposants ont, quant à eux, mobilisé un demi-million de francs.

Les milieux immobiliers ont investi 6,53 millions de francs dans la campagne en faveur de la suppression de la valeur locative (photo prétexte, archives).
Les milieux immobiliers ont investi 6,53 millions de francs dans la campagne en faveur de la suppression de la valeur locative (photo prétexte, archives).
AFP

Keystone-SDA

12.12.2025, 10:50

Au total, les recettes définitives déclarées pour les deux objets soumis au vote le 28 septembre 2025 atteignent à 8,54 millions de francs, indique le Contrôle fédéral des finances (CDF) vendredi dans un communiqué.

S'agissant de la réforme de l'imposition du logement, le principal soutien provient du comité interpartis «Oui à la suppression de la valeur locative», mené par l'Association suisse des propriétaires fonciers, avec plus de 5 millions. Les autres contributions émanent d'associations cantonales alémaniques de propriétaires fonciers.

Du côté des opposants, l'essentiel du financement est apporté par le Parti socialiste suisse et l'Association faîtière de l'économie des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.

Impôt mal-aimé. Des années de discorde sur l'abolition de la valeur locative

Impôt mal-aiméDes années de discorde sur l'abolition de la valeur locative

1 million pour l'e-ID

Concernant la loi sur l'identité électronique, 1,44 million de francs ont été déclarés, avec près d'un million par les partisans.

Les personnes et acteurs menant une campagne dont les dépenses dépassent 50'000 francs doivent déclarer leur financement. Le Contrôle fédéral des finances publie systématiquement ces données dans le registre électronique, 75 jours après le scrutin.

Revue de presse. E-ID : il faut prendre au sérieux les craintes de la population

Revue de presseE-ID : il faut prendre au sérieux les craintes de la population

Les plus lus

Un influenceur américain fait l'éloge d'une station-service suisse et il n'est pas le seul
Trois ans de prison pour dix minutes de course-poursuite
La police italienne restitue des biens volés à une Suissesse
Éternelle Lindsey Vonn, qui écrit l’histoire à 41 ans !
Une douzaine de pays visés : le Mexique déclenche une salve de droits de douane