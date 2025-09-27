  1. Clients Privés
Genève Plus de 6000 personnes défilent en solidarité avec Gaza

ATS

27.9.2025 - 15:57

A Genève, plus de 6000 personnes, selon une estimation de la police, ont manifesté dimanche en solidarité avec la Palestine, à l'appel de BDS. Il s'agit de la plus importante manifestation propalestinienne à Genève depuis 2023.

A Genève, la mobilisation propalestinienne n'a pas cessé depuis octobre 2023, comme ici en février 2024 (archives).
A Genève, la mobilisation propalestinienne n'a pas cessé depuis octobre 2023, comme ici en février 2024 (archives).
ATS

Keystone-SDA

27.09.2025, 15:57

27.09.2025, 16:00

Le mouvement a fustigé la Suisse, qui «sous couvert de neutralité, démontre sa complicité avec Israël». S'exprimant devant la foule massée à la Place de Neuve, un membre du collectif BDS (Boycott-Désinvestissent-Sanctions) a appelé les institutions et les entreprises suisses à cesser immédiatement toute collaboration avec Israël.

La foule, très compacte au début, s'est ensuite déplacée dans les rues basses, a traversé le Pont du Mont-Blanc pour finir derrière la gare, dans le Parc des Cropettes. La mobilisation s'est déroulée sans incident. Parmi les manifestants, beaucoup de jeunes et de familles venues apporter leur soutien au peuple plaestinien.

