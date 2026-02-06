  1. Clients Privés
Votations fédérales Plus de 8 millions de francs dépensés pour la campagne du 8 mars

ATS

6.2.2026 - 09:21

Les partisans et les opposants des quatre objets en votation le 8 mars prochain ont annoncé des montants de 8,75 millions, a indiqué vendredi le Contrôle fédéral des finances. L'initiative SSR mobilise le plus avec 5,77 millions de francs déclarés.

L'initiative "200 francs, ça suffit", de l'UDC, de l'Union suisse des arts et métiers (usam) et des Jeunes PLR s'attaque une nouvelle fois à la SSR. Tous les autres partis sont contre (archives).
L'initiative "200 francs, ça suffit", de l'UDC, de l'Union suisse des arts et métiers (usam) et des Jeunes PLR s'attaque une nouvelle fois à la SSR. Tous les autres partis sont contre (archives).
ATS

Keystone-SDA

06.02.2026, 09:21

06.02.2026, 10:00

L'initiative populaire «200 francs, ça suffit», de l'UDC, de l'Union suisse des arts et métiers (usam) et des Jeunes PLR, veut non seulement réduire la redevance radio-TV de 335 à 200 francs par an, mais aussi exonérer complètement toutes les entreprises.

Les opposants ont annoncé un montant total de 3,88 millions. Les fonds proviennent de la fondation Médias souverains suisses, du PS, du Conseil suisse de la musique, de l'alliance pour la diversité des médias, d'Operation Libero, du comité sportif contre l'initiative et de la Fondation pour la démocratie directe.

Les partisans du texte ont injecté environ deux fois moins d'argent dans leur campagne (1,89 million). Un peu moins d'1,5 million provient du comité d'initiative. L'usam, l'UDF et l'union des PME et des arts et métiers du canton de Zurich ont apporté le reste de la somme.

Deux millions pour le fonds climat

Deuxième objet en votation, l'initiative pour le fonds climat demande au Conseil fédéral d'allouer entre 0,5 et 1% du PIB à des investissements pour le climat. Quelque 2,04 millions ont été déclarés pour ce texte.

L'Alliance «Non au fonds de dette climatique» a dépensé 1,39 million pour rallier les Suisses à sa cause. La gauche, à l'origine du texte, a déboursé 650'000 francs.

Dépénalisation du mariage

Pas moins de 940'000 francs ont été déclarés pour la loi fédérale sur l’imposition individuelle. 550'000 francs proviennent du camp du oui. L'UDC et le Centre ont tous deux investi environ 200'000 francs.

La réforme du Parlement veut abolir la «pénalisation du mariage». Elle propose que les couples mariés remplissent deux déclarations d'impôts séparées comme les couples non mariés.

Les partisans et opposants de l'initiative sur l'argent liquide n'ont eux annoncé aucun montant. Les acteurs politiques doivent déclarer les campagnes dont le budget dépasse 50'000 francs et les donations de plus de 15'000 francs, a rappelé le Contrôle fédéral des finances.

Record pour la valeur locative

Celui-ci a recueilli les données relatives à une votation pour la première fois en vue de celles du 3 mars 2024. Cela avait déjà été le cas pour les élections fédérales du 22 octobre 2023.

Les moyens investis par les partisans à la réforme de l'imposition de l'immobilier, en votation le 28 septembre 2025, ont constitué un record depuis l'introduction des règles de la transparence du financement de la vie politique. Le camp du oui avait budgétisé un peu plus de sept millions de francs, contre moins d'un demi-million pour les opposants.

