  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Nouveau record Plus de 98% des civilistes ont rempli leur devoir en 2024

ATS

15.9.2025 - 12:19

L'an dernier, 98,3% des personnes astreintes au service civil ont effectué l'intégralité de leurs jours de service. L'objectif de 97% a donc été atteint pour la troisième année de suite, dépassant même un nouveau record.

Les personnes astreintes au service civil sont tenues d’accomplir leur service, d’une durée équivalant en général à 1,5 fois celle du service militaire, dans un délai de douze ans.
Les personnes astreintes au service civil sont tenues d’accomplir leur service, d’une durée équivalant en général à 1,5 fois celle du service militaire, dans un délai de douze ans.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.09.2025, 12:19

15.09.2025, 13:19

Sur les 4705 personnes libérées de leur obligation à la fin 2024, 4623 ont effectué tous leurs jours de service civil, a indiqué lundi l'Office fédéral du service civil (Civi).

Pour l'office, ce résultat s'explique principalement par le sens élevé du devoir des civilistes. De plus, les dispositions disciplinaires et pénales du droit du service civil sont appliquées lorsque cela est nécessaire. Le Civi indique aussi soutenir les «civilistes» dans leur planification d'affectation.

Une fois et demi plus long que le service militaire

Pour que l'obligation soit remplie, les jours de service doivent être entièrement accomplis dans un délai de douze ans. En règle générale, l'obligation est une fois et demie plus longue que le service militaire. Selon le communiqué, l'accomplissement de la prestation permet de rendre crédible l'existence d'un conflit de conscience et l'impossibilité d'accomplir le service militaire chez le civiliste.

Les deux tiers des rares cas où il reste des jours de service au moment de la libération sont dus à des séjours autorisés à l'étranger, à des dispenses de service ou à des séjours inconnus. Seule une petite partie concerne des manquements aux obligations ou des raisons de santé, a écrit le Civi.

Les plus lus

Incroyable ! Ditaji Kambundji sur le toit du monde du 100 m haies
Armand Duplantis entre dans une nouvelle dimension !
UBS lorgne les USA pour esquiver un tour de vis en Suisse
Alisha Lehmann brille en Italie, Servette humilie les championnes
UBS prête à quitter la Suisse?
Elon Musk achète pour un milliard de dollars d'actions Tesla !