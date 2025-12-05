  1. Clients Privés
Y compris les seniors Plus de deux Suisses sur cinq utilisent l'intelligence artificielle

ATS

5.12.2025 - 09:50

Plus de deux personnes sur cinq utilisent l'intelligence artificielle (IA) pour créer des contenus, des textes ou des images, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS). Dans le même temps, la population fait face à une exposition croissante à la désinformation.

Selon la dernière enquête de l’Office fédéral de la statistique, 3,2 millions de personnes ont fait appel à l’IA générative au cours des trois derniers mois (image d'illustration).
Selon la dernière enquête de l’Office fédéral de la statistique, 3,2 millions de personnes ont fait appel à l’IA générative au cours des trois derniers mois (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

05.12.2025, 09:50

05.12.2025, 09:57

Au printemps 2025, 43% de la population suisse âgée de 15 à 88 ans indique avoir utilisé une application d'IA générative, c'est-à-dire qui crée du contenu à partir d'une requête, que ce soit sous forme de textes, d'images ou de sons, par exemple, indique vendredi l'OFS dans un communiqué.

Les plus jeunes sont les plus friands d’applications d’IA générative: 79% des 15-24 ans les utilisent. Cette proportion tombe à 66% pour les 25-34 ans et diminue avec l'âge (28% pour les 55-64 ans).

Les résultats de la dernière enquête de l'OFS montrent également une forte progression de la désinformation. En 2025, 58% de la population déclare avoir vu en ligne des contenus qui leur paraissaient faux ou douteux (contre 45% en 2021).

