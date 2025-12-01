  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Criminalité Plus de deux tiers des expulsions décidées en 2024 menées à bien

ATS

1.12.2025 - 12:57

Deux tiers des 2446 personnes ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion en 2024 ont effectivement quitté la Suisse, indique lundi le SEM. Ce taux d'exécution va encore augmenter, d'autres expulsions étant prévues dans les semaines et mois à venir.

Les départs enregistrés concernaient en écrasante majorité des hommes (93%), la plupart âgés de 25 à 34 ans.
Les départs enregistrés concernaient en écrasante majorité des hommes (93%), la plupart âgés de 25 à 34 ans.
ATS

Keystone-SDA

01.12.2025, 12:57

01.12.2025, 14:27

Précisément, 69% des personnes ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion en 2024 avaient quitté la Suisse à la fin du premier semestre 2025, précise le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Environ 40% des personnes ayant quitté la Suisse venaient d’États membres de l’UE ou de l’AELE et près de 60% étaient originaires d’un État tiers. Les principaux pays représentés étaient l’Albanie (247 personnes), la Roumanie (190) et l’Algérie (136). Ces départs concernaient à 93% des hommes, la plupart âgés de 25 à 34 ans.

En comparaison, 2250 personnes ont fait l’objet d’une décision d’expulsion exécutable en 2023. À la fin du premier semestre 2024, environ 73% d’entre elles avaient quitté la Suisse.

Les plus lus

Des enquêteurs allemands retrouvent un corps sans tête
Le client ne veut pas du billet à gratter, le suivant l'achète et...
Cédric Jubillar déchu de son autorité parentale sur ses deux enfants
Ce qui changera en Suisse dès décembre
«Max Verstappen est comme ce type dans un film d'horreur...»