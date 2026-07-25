Un incident impliquant un véhicule utilitaire en marge d'une marche des fiertés samedi soir à Berlin, en Allemagne, a fait un mort et une quinzaine de blessés «dont certains graves», a indiqué la police. Le ou les occupants du véhicule sont recherchés.

Des milliers de personnes ont célébré la gay pride à Berlin.

Un mort et plusieurs blessés Berlin: une voiture fonce dans la foule au Tiergarten à la fin de la marche des fiertés

L'utilitaire a été abandonné sur place, dans le parc Tiergarten, secteur boisé de la capitale où s'est terminé le défilé, a précisé la police.

Elle «part du principe qu'il n'y a plus de danger» pour la population, mais ne peut pas l'exclure totalement, a ajouté un porte-parole à la presse présent sur place.