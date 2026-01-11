Plusieurs blessés dans des accidents causés par la neige

De nombreux accidents ont eu lieu en Suisse ce week-end, alors que la neige est tombée jusqu'à basse altitude. Certains vols ont été annulés et une avalanche s'est déclarée dans le canton de St-Gall.

La neige est tombée jusqu'à basse altitude ce week-end (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les cantons d'Argovie, de Thurgovie, de St-Gall et de Soleure ont recensé plusieurs dizaines d'accidents de la route entre samedi et dimanche matin. Selon les autorités, la plupart d'entre eux sont dus à la neige, au verglas ainsi qu'à des vitesses inadaptées aux conditions.

Cinq personnes, dont une enfant, ont notamment été blessées dans le canton de St-Gall. A Rapperswil-Jona (SG), une déneigeuse a dérapé et a percuté une fillette de six ans qui se trouvait sur le bord de la route.

Pas moins de 40 accidents – la plupart sans gravité – ont touché le canton d'Argovie. La police cantonale a indiqué que dans certains cas, des voitures étaient équipées de pneus d'été.

Glissade d'un camion près de Fribourg

La Romandie a été moins durement impactée, bien que plusieurs touchettes et glissades aient eu lieu. Dans le canton de Fribourg, par exemple, trois accidents se sont déroulés ce week-end sur l'autoroute, sans faire de blessés. Entre Rossens et Matran, un camion a glissé et s'est retrouvé en travers de l'autoroute. Il a ensuite pu repartir, a indiqué la police fribourgeoise à Keystone-ATS.

A Zurich, c'est le trafic des bus qui a souffert. Les véhicules ont arrêté momentanément de circuler samedi en raison de la neige et du verglas.

Annulations de vols

Le trafic aérien a également été perturbé par la neige, notamment à l'aéroport de Genève-Cointrin, a dit un porte-parole à Keystone-ATS. Samedi, sept vols en provenance ou à destination d'Amsterdam ont été supprimés.

Depuis le début de l'année, Swiss a annulé une centaine de vols, touchant environ 10'000 passagers. La compagnie aérienne prévoyait samedi des retards d'une heure et demie en moyenne pour les avions atterrissant à Zurich-Kloten, un délai dû au dégivrage des avions.

Avalanche près de Flumserberg

Les intempéries ont aussi fait grimper le risque d'avalanche. Selon le bulletin de l'Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF), le danger est «fort» (niveau 4 sur 5) dans plusieurs régions.

Une avalanche s'est déclarée dans la région de sur les hauteurs de Flumserberg (SG). D'importants moyens ont été déployés pour chercher d'éventuelles personnes prises au piège. La Rega et le Scours alpin des préalpes orientales ont notamment participé aux recherches.

Ces dernières ont été interrompues après environ trois heures, rien n'indiquant que des personnes aient été ensevelies. L'avalanche a eu lieu en dehors des pistes balisées.