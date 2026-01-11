Plusieurs blessés dans des accidents causés par la neige

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Suisse Plusieurs blessés dans des accidents causés par la neige

ATS

11.1.2026 - 18:19

De nombreux accidents ont eu lieu en Suisse ce week-end, alors que la neige est tombée jusqu'à basse altitude. Certains vols ont été annulés et une avalanche s'est déclarée dans le canton de St-Gall.

La neige est tombée jusqu'à basse altitude ce week-end (archives).
La neige est tombée jusqu'à basse altitude ce week-end (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.01.2026, 18:19

Les cantons d'Argovie, de Thurgovie, de St-Gall et de Soleure ont recensé plusieurs dizaines d'accidents de la route entre samedi et dimanche matin. Selon les autorités, la plupart d'entre eux sont dus à la neige, au verglas ainsi qu'à des vitesses inadaptées aux conditions.

Cinq personnes, dont une enfant, ont notamment été blessées dans le canton de St-Gall. A Rapperswil-Jona (SG), une déneigeuse a dérapé et a percuté une fillette de six ans qui se trouvait sur le bord de la route.

Pas moins de 40 accidents – la plupart sans gravité – ont touché le canton d'Argovie. La police cantonale a indiqué que dans certains cas, des voitures étaient équipées de pneus d'été.

Glissade d'un camion près de Fribourg

La Romandie a été moins durement impactée, bien que plusieurs touchettes et glissades aient eu lieu. Dans le canton de Fribourg, par exemple, trois accidents se sont déroulés ce week-end sur l'autoroute, sans faire de blessés. Entre Rossens et Matran, un camion a glissé et s'est retrouvé en travers de l'autoroute. Il a ensuite pu repartir, a indiqué la police fribourgeoise à Keystone-ATS.

A Zurich, c'est le trafic des bus qui a souffert. Les véhicules ont arrêté momentanément de circuler samedi en raison de la neige et du verglas.

Annulations de vols

Le trafic aérien a également été perturbé par la neige, notamment à l'aéroport de Genève-Cointrin, a dit un porte-parole à Keystone-ATS. Samedi, sept vols en provenance ou à destination d'Amsterdam ont été supprimés.

Depuis le début de l'année, Swiss a annulé une centaine de vols, touchant environ 10'000 passagers. La compagnie aérienne prévoyait samedi des retards d'une heure et demie en moyenne pour les avions atterrissant à Zurich-Kloten, un délai dû au dégivrage des avions.

Avalanche près de Flumserberg

Les intempéries ont aussi fait grimper le risque d'avalanche. Selon le bulletin de l'Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF), le danger est «fort» (niveau 4 sur 5) dans plusieurs régions.

Une avalanche s'est déclarée dans la région de sur les hauteurs de Flumserberg (SG). D'importants moyens ont été déployés pour chercher d'éventuelles personnes prises au piège. La Rega et le Scours alpin des préalpes orientales ont notamment participé aux recherches.

Ces dernières ont été interrompues après environ trois heures, rien n'indiquant que des personnes aient été ensevelies. L'avalanche a eu lieu en dehors des pistes balisées.

Les plus lus

Les hommages continuent tandis que des questions restent ouvertes
Un dessin de Charlie Hebdo choque après le drame de Crans-Montana
Plusieurs blessés dans des accidents causés par la neige
«Dialogues constructifs» au sein de l'Otan
Cinq skieurs décédés ce week-end