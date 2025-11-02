  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Montagne L’hiver s’installe : plusieurs cols fermés jusqu’au printemps

ATS

2.11.2025 - 09:01

Plusieurs cols alpins suisses sont déjà fermés à la circulation routière pour l'hiver en raison des conditions atmosphériques. Voici un aperçu des principaux cols actuellement concernés.

Depuis environ deux semaines, le col du Gothard est fermé à tout trafic pour des raisons de sécurité et jusqu’à nouvel ordre (archives).
Depuis environ deux semaines, le col du Gothard est fermé à tout trafic pour des raisons de sécurité et jusqu’à nouvel ordre (archives).
ATS

Keystone-SDA

02.11.2025, 09:01

02.11.2025, 09:09

Depuis près de deux semaines, le col du Gothard, entre Hospental (UR) et Airolo (TI), est fermé à tout trafic pour des raisons de sécurité. D’ordinaire, la fermeture hivernale du Gothard s’étend de novembre à mai, comme l’indique le Touring Club Suisse (TCS) sur son site Internet.

Il en va de même pour le col du San Bernardino, entre Hinterrhein (GR) et San Bernardino (GR), ainsi que pour le col du Susten, entre Innertkirchen (BE) et Wassen (UR), également fermés jusqu’à nouvel ordre pour raisons de sécurité.

Appenzell. Éboulement près de l'alpage de Sigel: des tonnes de roches dévalent la montagne

AppenzellÉboulement près de l'alpage de Sigel: des tonnes de roches dévalent la montagne

Au Grand-St-Bernard, qui relie Martigny (VS) à Aoste (Italie), la fermeture hivernale est en vigueur depuis le 20 octobre pour tous les véhicules. Le col de la Furka, entre Obergoms (VS) et Realp (UR), est lui aussi entré dans son «sommeil hivernal». Durant cette période – ou comme alternative annuelle à la route du col -, les véhicules peuvent recourir au ferroutage et être transportés par train entre Oberwald (VS) et Realp (UR).

Pour le col du Grimsel, entre Innertkirchen (BE) et Gletsch (VS), la fermeture hivernale s’applique à partir des centrales de Handeck (BE), comme sur le Chasseral (Jura bernois, alias région du Grand Chasseral). Sont également concernés par les fermetures saisonnières, le col du Nufenen, qui relie Ulrichen (VS) au Tessin, ainsi que le col du Klausen, entre Linthal (GL) et la capitale uranaise Altdorf.

Pluies et vents violents. Poussée par une «bombe météorologique», la tempête Benjamin arrive!

Pluies et vents violentsPoussée par une «bombe météorologique», la tempête Benjamin arrive!

Sont en outre fermés le col du Sanetsch en Valais depuis Dilogne et le col du Glaubenbüelen en Suisse centrale – ce dernier reste toutefois accessible jusqu’à Mörlialp du côté obwaldien.

Plusieurs de ces cols de montagne avaient déjà été temporairement fermés fin septembre en raison des premières chutes de neige: environ 20 centimètres de neige fraîche étaient tombés au-dessus de 2000 mètres d’altitude.

Cols ouverts

Pour l’instant, restent encore ouverts notamment les cols de l’Albula, du Bernina, du Brünig, du Flüela, du Julier, de l’Oberalp, du Sattel, du Simplon, du Schwägalp et du Splügen.

Des informations actualisées sur les restrictions concernant les 77 principaux cols de Suisse sont disponibles sur le site du Touring Club Suisse (TCS).

Les plus lus

Karin Keller-Sutter visée par une plainte pour indiscrétion après un appel avec Donald Trump
Argovie : ivre au volant, une conductrice de 58 ans termine sa course sur une voie ferrée
«Il poignarde tout le monde!»: dix blessés dans une attaque au couteau à bord d’un train
Anthony Hopkins se confie sur sa fille, avec qui il n’a plus de lien depuis vingt ans
La police trouve des plaquettes de frein en bois dans une voiture de luxe
L’ex-mentor d’Antoine Griezmann dans la tourmente judiciaire