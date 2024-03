Les gens du voyage tentent d'entrer en force à Lausanne

Gens du voyage – Plusieurs dizaines de caravanes bloquées par la police à Lausanne

Les polices lausannoise et vaudoise ont bloqué jeudi après-midi deux convois de gens du voyage qui tentaient d'entrer dans la capitale olympique. Des discussions sont en cours pour savoir où envoyer ces caravanes, une soixantaine en tout. Une trentaine de caravanes a été stoppée au sud de la ville, avant la sortie Maladière, et une trentaine d'autres au nord à hauteur du Chalet-à-Gobet, indique David Guisolan, porte-parole de la police vaudoise, confirmant à Keystone-ATS des informations de 24 heures et 20 minutes. Il ajoute que «certaines» de ces caravanes ont été «détectées» vers midi à la douane de Bardonnex (GE). Le point de chute des gens du voyage n'est pas connu, mais le porte-parole estime qu'il est «imaginable» qu'ils visaient à nouveau le parking-relais de la Bourdonnette, où quelque 130 caravanes avaient stationné entre février et septembre 2023.

