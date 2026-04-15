blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 15.04.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

PAYSAGE : On connaîtra ce mercredi matin le paysage suisse de l'année 2026. L'an dernier, la palme était revenue au Tessin. A peine moins d'un an après les violentes intempéries qui avaient meurtri la région, la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage a désigné le Val Bavona, via la commune de Cevio et à la Fondazione Valle Bavona pour leur exemplarité.

SOUDAN : La Suisse participe dès ce mercredi à Berlin à une conférence internationale sur le Soudan. Elle sera représentée à la 3e édition de cet événement par Tim Enderlin, responsable de la division Paix et droits de l’homme au Département fédéral des affaires étrangères.

FINANCES PUBLIQUES : Le Tessin est le dernier canton à publier, ce mercredi, ses comptes d'Etat 2025. Avant lui, une large majorité des cantons avaient présenté ces dernières semaines des comptes 2025 bénéficiaires et souvent meilleurs que ceux projetés. Malgré cette situation, les gouvernements entendent continuer à se serrer la ceinture pour faire face aux défis futurs sans être trop dépendants des «revenus aléatoires». Sur les 25 cantons aux comptes déjà connus, 21 présentent des chiffres noirs et quatre sont dans le rouge.

FOOTBALL : Les deux derniers quarts de finale retour de la Ligue des champions se disputent mercredi dès 21h00. Arsenal et le Bayern Munich, qui avaient terminé aux deux premières places de la phase de Ligue, abordent cette soirée dans une position idéale après s'être imposés mardi dernier à l'extérieur. Les Londoniens devraient pouvoir tranquillement finir le travail face au Sporting, qu'ils ont battu 1-0 à Lisbonne à l'aller. Les Bavarois se méfient forcément plus du Real Madrid de Kylian Mbappé, qui semble capable de renverser la table après sa défaite 2-1 à Santiago Bernabeu.

Vu dans la presse

CHEVAL : Le Bernois Andreas Aebi, désigné en 2023 pour succéder à Albert Rösti après son élection au Conseil fédéral, a annoncé hier mettre un terme à son mandat à la tête de la Fédération suisse du franches-montagnes, rapporte le Quotidien jurassien. Agé de 67 ans, l'ancien conseiller national UDC a invoqué son âge et souligné l'importance de céder ce type de fonction à la jeune génération. Il a aussi jeté un pavé dans la mare en abordant les débouchés de la viande chevaline. Il a estimé qu'il devait être possible d'en améliorer la rentabilité, écrit le journal.

MIGRATION : L'externalisation des procédures d'asile vers des pays tiers est en principe juridiquement possible pour la Suisse, rapporte le Blick. Une étude réalisée par le Migration Experts Group à la demande du Conseil fédéral conclut que tant les procédures d'asile que les renvois vers l'étranger peuvent être délocalisés. Toutefois, cela nécessite le respect de normes strictes en matière de droit international, de droits de l'homme, ainsi que des adaptations du droit suisse. L'étude souligne également certains risques comme une éventuelle dépendance vis-à-vis des pays tiers ainsi qu'un rapport coût-bénéfice incertain. Le Conseil fédéral se montre donc réservé quant aux conclusions de l'étude.

COMMERCE : Coop remplace progressivement sa marque propre «Qualité & Prix» par la nouvelle marque «Coop», rapportent les journaux de CH Media. La transition est en cours depuis le début 2024 et concerne plusieurs milliers de produits de prix moyen, a déclaré un porte-parole aux journaux. Il s'agit uniquement d'un changement de nom et de design; l'assortiment et les prix restent inchangés. Le changement vers la marque propre devrait s'achever en 2028. Contrairement à Coop, Migros a communiqué de manière plus offensive sur la refonte de ses marques propres et réduit considérablement son assortiment.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2021) : Décès de l'ancien directeur de la télévision alémanique SRF Peter Schellenberg. Sous son mandat (1988-2003), il a restructuré la télévision alémanique et créé plusieurs programmes.

- Il y a 25 ans (2001) : Décès de Joey Ramone, chanteur du groupe punk Ramones.

- Il y a 30 ans (1996) : La politicienne et ex-ministre suédoise Mona Sahlin doit renoncer à son mandat au Parlement à la suite de «l'affaire Toblerone». Elle avait payé des produits d'usage quotidien, dont des couches et deux barres de Toblerone, avec une carte de crédit du gouvernement.

- Il y a 40 ans (1986) : Des avions américains bombardent les villes libyennes de Tripoli et Benghazi en représailles à l'attentat contre la discothèque «La Belle» à Berlin-Ouest. Trente-six personnes sont tuées.

- Il y a 60 ans (1966) : Coup d’État de Milton Obote qui impose une dictature sanglante en Ouganda.

- Il y a 60 ans (1966) : Naissance de la chanteuse britannique Samantha Fox ("Touch me").

- Il y a 100 ans (1926) : Naissance du conseiller national Helmut Hubacher (PS/BS), président du Parti socialiste suisse de 1975 à 1990. Il est décédé en 2020.

Le dicton du jour

Quand à Saint-Paterne arrive la saison, la chaleur vient pour de bon