Un avion s'est écrasé à Leuzigen: plusieurs blessés

Un avion de tourisme s'est écrasé jeudi dans un champ à Leuzigen (BE). Les trois personnes à bord, deux femmes et un homme, ont été blessées, a indiqué la police cantonale bernoise. L'appareil avait décollé de Locarno (TI) pour rejoindre l'aérodrome de Granges (SO).

La police cantonale bernoise était engagée jeudi sur la commune de Leuzigen après un accident d'avion (photo prétexte). sda

Keystone-SDA, dagr, ats ATS

Deux personnes ont été acheminées à l'hôpital en ambulance alors que le troisième occupant a été pris en charge par la Rega. La police n'a pas donné de détails sur la gravité des blessures.

Peu avant 11h30, la police cantonale bernoise a été informée qu'un avion privé s'était écrasé à proximité de l'aérodrome de Granges (SO).

Outre plusieurs patrouilles et les services spécialisés de la police cantonale, l’intervention a mobilisé la police fédérale fedpol, les sapeurs-pompiers professionnels de Bienne, les pompiers de la région Büren (BE), trois équipes d’ambulance et une équipe de la Rega.

Le portail en ligne Flightradar24 indiquait que l'avion à turbopropulseur se rendait de Locarno (TI) à Granges (SO). La Police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident.