Polémique à Genève : l’ancien directeur des SIG se défend !

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

FRANCE : La France entre lundi dans une semaine décisive de tractations politiques au lendemain du premier tour de législatives historiques, qui a vu l'extrême droite arriver largement en tête et aux «portes du pouvoir». Avec 33,2-33,5% des suffrages, selon les dernières estimations, le RN et ses alliés devancent le Nouveau Front populaire réunissant la gauche (28,1-28,5%) et arrivent loin devant le camp du président français Emmanuel Macron (21-22,1%). Le second tour a lieu dimanche.

UE : La Hongrie prend lundi la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne (UE) pour six mois. Cette perspective inquiète à Bruxelles: le pays dirigé par le nationaliste Viktor Orban a bloqué plusieurs décisions du Conseil, qu'il s'agisse d'immigration ou de l'Ukraine. Le premier ministre hongrois a promis d'agir avec «impartialité». Budapest a choisi pour slogan «Make Europe Great Again».

JUSTICE : Les six policiers lausannois, acquittés en première instance dans l'affaire de la mort de Mike Ben Peter, retournent devant les juges lundi. Leur procès en appel devant le Tribunal cantonal doit durer jusqu'à mercredi. Le verdict tombera lundi prochain. Le Nigérian de 39 ans était décédé à la suite d'un contrôle anti-drogue musclé en février 2018 à Lausanne. En juin 2023, le Tribunal correctionnel de Lausanne avait jugé que les six agents ayant procédé à ce contrôle ne pouvaient pas être condamnés pour homicide par négligence. L'avocat de la famille de la victime avait fait recours.

JUSTICE : La justice neuchâteloise rend son verdict lundi dans le procès en appel en lien avec les bandes rivales de l'Arc jurassien. Sept prévenus sont accusés de l'enlèvement et de la séquestration d'un jeune Biennois à la gare de Neuchâtel en 2021. Le ministère public exige des peines exemplaires, alors que la défense demande l'acquittement des prévenus. En première instance, les peines les plus lourdes avaient été de deux ans et demi et deux ans de prison.

PHOTOGRAPHIE : La 55e édition des Rencontres photographiques d'Arles s'ouvre lundi. Une quarantaine d'expositions sont à découvrir jusqu'au 29 septembre, dont les portraits de Mary Ellen Mark, les voyages de Cristina de Middel ou les images des conflits de Stephen Dock. Les Rencontres photographiques d'Arles constituent le plus grand festival consacré à la photographie en France, avec plus de 100'000 visiteurs par édition.

FOOTBALL : Le choc le plus attendu des 8es de finale de l'Euro 2024 de football figure au menu de lundi. La Belgique et sa vieillissante génération dorée défient la France de Kylian Mbappé dès 18h00 à Düsseldorf. Les deux équipes ont décroché sans convaincre leur billet pour cette phase à élimination directe. L'autre 8e de finale programmé lundi mettra aux prises les ambitieux Portugais aux «outsiders» slovènes, dès 21h00 à Francfort.

TENNIS : Stan Wawrinka sera le seul Suisse en lice lundi pour les trois coups des internationaux de tennis d'Angleterre, troisième levée du Grand Chelem de l'année disputée à Wimbledon. Le Vaudois n'a pas participé à un tournoi de préparation sur gazon. Son adversaire du 1er tour est l'invité britannique Charles Broom, 245e mondial. Le match est prévu aux alentours de 14h30, heure suisse. Les autres Suisses Dominic Stricker et Viktorija Golubic joueront mardi.

Vu dans la presse

AVS : UBS, qui a été la banque dépositaire du fonds de compensation de l'AVS/AI/APG durant 26 ans, a perdu ce mandat au profit d'une institution américaine basée à Boston, relatent lundi la Tribune de Genève et 24 Heures. Le nouveau mandataire est la succursale zurichoise de la filiale munichoise de State Street. La décision a été prise en décembre 2023 par le conseil d'administration de compenswiss, l'établissement autonome de droit public de la Confédération chargé de la gestion des fonds de compensation de l'assurance vieillesse et survivants (AVS), de l'assurance invalidité (AI) et du régime des allocations pour perte de gain. La transition est en cours et devrait être complétée au troisième trimestre de cette année.

UKRAINE : Le taux d'activité des réfugiés ukrainiens en Suisse varie beaucoup d'un canton à l'autre, remarquent lundi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. En Appenzell Rhodes-Intérieures, un réfugié ukrainien sur deux travaillait à la fin mai. A l'opposé, à Genève, seul un sur dix était employé. De manière générale, le taux d'activité des réfugiés ukrainiens est plus bas en Suisse romande et au Tessin. Au niveau national, un réfugié ukrainien sur quatre en âge de travailler avait un emploi à la fin mai. Le Conseil fédéral veut augmenter ce chiffre à 40% d'ici à la fin de l'année.

TRANSPORT AÉRIEN : La compagnie aérienne Swiss a modifié ses horaires de vol afin que le plus grand actionnaire de la société mère Lufthansa, Klaus-Michael Kühne, puisse voyager dans un avion de Swiss, rapporte lundi le journal Blick. M. Kühne avait critiqué par le passé le fait que Swiss fasse effectuer certains vols court-courriers par des partenaires comme Air Baltic. Swiss ne gère pas ses équipes en fonction des désirs des clients, a répondu la compagnie aérienne au journal.

GENÈVE : L'ancien directeur des Services industriels de Genève SIG Christian Brunier conteste dans Le Courrier et la Tribune de Genève de lundi toute intervention lors de l'embauche de proches au sein de la régie publique. Selon lui, ses deux «beaux-fils avaient [...] enchaîné les postes d'intérimaires dans l'entreprise avant même qu'[il] n'en reprenne la tête». Quant au neveu, il était «apprenti aux SIG bien avant que je ne sois nommé directeur général», ajoute M. Brunier. Il reconnaît cependant que, pour certains postes, il lui est arrivé de suggérer des dossiers de «gens talentueux et locaux, mais sans ne jamais interférer dans la décision finale».

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2014) : l'équipe suisse de football est éliminée par l'Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde au Brésil. Elle s'incline 1-0 après les prolongations. Blerim Džemaili a touché le poteau à la dernière minute.

- Il y a 20 ans (2004) : décès de l'acteur et réalisateur zurichois Ettore Cella à l'âge de 90 ans. Ce fils d'immigrés italiens a joué dans plus de 320 films et pièces

- Il y a 20 ans (2004) : décès de l'acteur américain Marlon Brando à l'âge de 80 ans ("Le Parrain», «Un tramway nommé désir").

- Il y a 25 ans (1999): décès de l'entrepreneur américain Forrest Edward Mars, inventeur des M&Ms et de la barre Mars. Il était né en 1904.

- Il y a 25 ans (1999) : décès du musicien reggae jamaïcain Dennis Brown, le chanteur préféré de Bob Marley. Il était né en 1957.

- Il y a 30 ans (1994) : le chef de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) Yasser Arafat rentre d'exil après 27 ans pour mettre en place l'autorité palestinienne.

- Il y a 40 ans (1984) : les Liechtensteinois accordent le droit de vote aux femmes en 1984 via un référendum. Ils disent oui à 51,3%.

- Il y a 50 ans (1974) : décès de l'ancien président argentin Juan Domingo Perón. L'ancien général et ministre avait été élu à la présidence en 1946 et réélu en 1951, avant d'être renversé par l'armée en 1955. Peu avant sa mort, en septembre 1973, il a été une nouvelle fois élu à la présidence.

- Il y a 80 ans (1944) : les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales de 44 pays se réunissent aux Etats-Unis pour la conférence de Bretton-Woods. Ils veulent planifier le système monétaire mondial à taux de change fixe après la seconde guerre mondiale.

- Il y a 90 ans (1934) : naissance du réalisateur, producteur et acteur américain Sydney Pollack ("On achève bien les chevaux», «Tootsie», «Out of Africa» qui remporte sept Oscars). Il est mort d'un cancer le 26 mai 2008.

- Il y a 90 ans (1934) : naissance du réalisateur et producteur français Claude Berrri ("Tchao Pantin», «Jean de Florette», «Manon des sources», «Germinal").

- Il y a 125 ans (1899) : naissance de l'acteur britannique Charles Laughton ("Les révoltés du Bounty», «Quasimodo», «La nuit du chasseur"). Il est décédé d'un cancer le 16 décembre 1962.

- Il y a 150 ans (1874) : lancement de la machine à écrire Remington No. 1, première machine à écrire à succès commercial.

Le dicton du jour

«À la Saint-Thierry, aux champs jour et nuit».

