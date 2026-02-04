  1. Clients Privés
Racisme, sexisme et antisémitisme Discriminations : la police lausannoise doit revoir sa copie

ATS

4.2.2026 - 11:01

La Ville Lausanne a dévoilé mercredi deux rapports sur sa police, secouée par les crises depuis plusieurs mois. Ces documents confirment la nécessité d'une réforme, notamment pour détecter les discriminations.

Le commandant de la police Olivier Botteron (à gauche), la Municipalité et des experts sont venus présenter un état des lieux de la police lausannoise.
La ligne anonyme externe, mise en place en octobre dernier par l'étude Kellerhals Carrard, a mis en évidence des «signalements relatifs à des messages discriminatoires et à des situations sexistes», indique la Municipalité. Des mises à l'écart et inégalités de traitement sont aussi évoquées.

Victime d'accidents de scooter. Camila et Marvin, 14 et 17 ans : deux morts qui interrogent les pratiques policières

Victime d'accidents de scooterCamila et Marvin, 14 et 17 ans : deux morts qui interrogent les pratiques policières

Quant au rapport de l'expert André Duvillard, il montre aussi plusieurs dysfonctionnements. Son analyse, qui doit encore être approfondie, souligne notamment «la nécessité de renforcer les dimensions managériales, sociales et déontologiques de l'action policière.»

La Municipalité parle de trois axes de travail prioritaires: «l'analyse et la priorisation des missions, la culture institutionnelle et la modification des comportements basée sur une posture déontologique.»

