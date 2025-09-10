  1. Clients Privés
Malgré les directives de Fedpol Les polices de Zurich et Bâle continueront d'indiquer la couleur de peau

ATS

10.9.2025 - 14:45

Les polices cantonales zurichoise et bâloise continueront de mentionner la couleur de peau des personnes recherchées dans le système Ripol. Elles vont ainsi à l'encontre de la nouvelle directive émise la semaine dernière par l'Office fédéral de police (Fedpol).

La police cantonale zurichoise juge important de mentionner la couleur de peau des personnes recherchées.
La police cantonale zurichoise juge important de mentionner la couleur de peau des personnes recherchées.
ATS

Keystone-SDA

10.09.2025, 14:45

10.09.2025, 14:49

La police zurichoise a confirmé à Keystone-ATS qu'elle continuera à faire mention de toutes les caractéristiques importantes qui incluent, selon elle, la couleur de peau. Mercredi dans la NZZ, le conseiller d'Etat en charge de la Sécurité Mario Fehr a jugé cette directive, qui a pour but de suivre une pratique répandue à l'international, «peu utile» et «politiquement motivée».

«Culture de l'erreur». Scandale de la police lausannoise: la formation comme solution

«Culture de l'erreur»Scandale de la police lausannoise: la formation comme solution

La police cantonale bâloise continuera elle aussi de mentionner la couleur de peau, indique-t-elle. De son côté, la police cantonale genevoise se montre pour l'heure prudente. L'application de la directive requiert en effet «une analyse approfondie du contexte opérationnel, notamment», explique-t-elle. De même, la police cantonale bernoise ne sait pas encore si elle respectera cette directive.

