Deux laves torrentielles ont coupé la route cantonale à Port-Valais (VS). Les faits se sont produits, mercredi vers 0h30 entre Les Evouettes et l'entrée du village du Bouveret puis peu avant midi. Une déviation pour se rendre à St-Gingolph et en France est en place.

Deux laves torrentielles ont coupé la route cantonale sur la commune de Port-Valais (ici Le Bouveret).

La route cantonale entre Les Evouettes et Le Bouveret est totalement impraticable à la suite de ces deux coulées de boue en l'espace d'une demi-journée. Plusieurs milliers de mètres cubes de matériaux divers, dont plusieurs blocs rocheux ont terminé sur la chaussée reliant les deux villages et sur la route secondaire située à l'entrée du Bouveret. L'évacuation de ces gravats est en cours.

Le deuxième épisode de lave torrentielle, qui s'est déclaré peu avant midi, a eu notamment pour effet, de ramener des matériaux sur la route et d'emporter des pelleteuses, utilisées depuis le matin, pour déblayer la route.

Itinéraire bis

«La date de réouverture de la route n’est pas encore connue. Une déviation a été mise en place par l’axe longeant le canal Stockalper et la digue du Rhône», a précisé à Keystone-ATS, le président de la commune de Port-Valais, Patrice Tamborini.

D’importants ralentissements sont attenus sur ce tronçon très fréquenté aux heures de pointe, notamment par les travailleurs frontaliers. Selon la Police cantonale valaisanne, aucun blessé n'est à déplorer.