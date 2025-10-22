  1. Clients Privés
Le canton-ville se prépare Et si un séisme monstre secouait Bâle?

ATS

22.10.2025 - 13:21

Exposée aux secousses sismiques, la région bâloise risque un tremblement de terre ravageur dans les siècles à venir, comme celui qui avait détruit la ville en 1356. Un modèle des risques développé par l'EPF Zurich montre que des séismes plus faibles pourraient aussi être meurtriers et causer d'importants dégâts économiques.

Selon les études publiées mercredi par l'EPFZ sur mandat du canton de Bâle-Ville, un séisme d'égale magnitude (6,6 sur l'échelle de Richter) que celui de 1356 ferait à l'avenir 1750 morts, 13'500 blessés et 93'000 évacués.
Selon les études publiées mercredi par l'EPFZ sur mandat du canton de Bâle-Ville, un séisme d'égale magnitude (6,6 sur l'échelle de Richter) que celui de 1356 ferait à l'avenir 1750 morts, 13'500 blessés et 93'000 évacués.
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.10.2025, 13:21

22.10.2025, 13:22

Selon les études publiées mercredi par l'EPFZ sur mandat du canton de Bâle-Ville, un séisme d'égale magnitude (6,6 sur l'échelle de Richter) que celui de 1356 ferait à l'avenir 1750 morts, 13'500 blessés et 93'000 évacués. Les dégâts subis par les bâtiments seraient estimés à 17 milliards de francs.

Selon la statistique, un tel séisme se reproduit tous les 2100 ans dans un rayon de 50 km autour de Bâle. Le canton-ville veut donc y préparer ses structures de crise et de secours, notamment grâce au modèle calculé par l'EPFZ, explique-t-il dans le communiqué.

Même un séisme de magnitude 5 ou 5,5 ferait des victimes: plusieurs habitants y perdraient la vie, des centaines seraient blessés et des milliers évacués. Les conséquences seraient donc «considérables», selon l'EPFZ.

Le modèle de calcul des risques en cas de séisme a été élaboré par le Service de sismologie de l'EPFZ en collaboration avec l'EPFL, l'Université de Bâle et l'entreprise Résonance. Il combine des informations sur le risque sismique, la nature du sol, le mode de construction, le vieillissement et la vulnérabilité des bâtiments ainsi que la répartition de la population dans le canton et des personnes qui y travaillent.

