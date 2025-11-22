  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Les Verts au Conseil fédéral? Lisa Mazzone: «La soi-disant formule magique n’a plus aucun sens!»

ATS

22.11.2025 - 05:44

Dans une interview accordée au Temps, Lisa Mazzone revendique un siège au Conseil fédéral pour son parti. Pour la présidente des Verts, l'un des deux fauteuils PLR, un parti qu'elle estime surreprésenté, doit revenir à son groupe.

Lisa Mazzone a exprimé des positions tranchées dans l'entretien accordé au Temps.
Lisa Mazzone a exprimé des positions tranchées dans l'entretien accordé au Temps.
ATS

Keystone-SDA

22.11.2025, 05:44

22.11.2025, 07:03

Dans les colonnes du journal romand, la Genevoise exprime des positions fortes sur divers dossiers de la politique nationale et internationale. En voici un petit florilège.

Répartition des sièges du Conseil fédéral

Pour Lisa Mazzone, la répartition actuelle des sièges du Conseil fédéral (CF) est le fruit du «cartel du pouvoir» et ne reflète pas la volonté du peuple. «Aucun parti gouvernemental n’a intérêt à ce qu’il y ait du changement. Les Verts se situent à 10%, Le Centre et le PLR vers 14% et cela donne zéro, un et deux sièges. La soi-disant formule magique n’a plus aucun sens!», estime la seule présidente de parti romande.

«Aujourd’hui, le PLR est clairement surreprésenté et c’est là qu’il y a un équilibrage à faire», juge celle qui a esquivé la question du Temps sur candidature personnelle pour un strapontin au CF.

Droits de douane

Le passage de 39% à 15% des droits de douane imposés par l'administation Trump ne satisfait pas Lisa Mazzone. «Pour certains secteurs, c’est une bonne nouvelle. Mais il ne faut pas oublier pourquoi on avait mis en place le chômage partiel: pour garantir aux personnes qui sont concernées une sécurité financière pour vingt-quatre mois. Ça aurait dû laisser le temps au Conseil fédéral de mener une vraie négociation. Or, le gouvernement s’est jeté aux pieds de Donald Trump en répondant à ses desiderata. Et revient avec un deal qui dessert la Suisse, une sorte d’accord empoisonné», juge la Genevoise avant d'enchaîner: «Sans oublier les 200 milliards de promesses d’investissements (ndlr: faites par des entrepreneurs privées) aux Etats-Unis, qui signifient nécessairement des délocalisations: biffer des emplois pour les transférer outre-Atlantique».

«Une décision de la Cour suprême des Etats-Unis doit tomber prochainement. De nombreux commentaires estiment qu’il est fort probable que ces frais de douane soient tout simplement annulés. On voit bien que notre précipitation sert davantage Trump que nous», insiste-t-elle.

Budget fédéral

La présidente des Verts déplore un déséquilibre entre les dépenses prônées par la droite pour la Défense et les économies envisagées dans le Social: «On vit une période où une droite réactionnaire se lance dans une course à l’armement, avec une vision des années 1980. La Suisse est entourée de pays amis, et sa sécurité dépend de l’Europe. Sur le plan militaire, l’Europe est largement supérieure à la Russie», éclaire-t-elle.

«Croire que l’enjeu pour notre sécurité, c’est de défendre notre frontière avec des chars et des lance-mines, c’est ne rien comprendre à la situation sécuritaire actuelle», juge Lisa Mazzone.

Les plus lus

Lausanne: petite victoire pour le policier qui avait créé un groupe WhatsApp raciste
Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars
Tronçonné par des vandales, le Sycamore Gap tree prend sa revanche!
L'Assemblée rejette à la quasi-unanimité le budget
L'Italie pleure une immense chanteuse à la voix de velours
Assaut d'amabilités entre Trump et Mamdani