«Attention particulière» Pour un soutien accru aux chorales et sociétés musicales vaudoises

ATS

2.9.2025 - 12:21

Les sociétés de chant et musique du canton de Vaud devraient être davantage épaulées. C'est l'avis du Grand Conseil qui a unanimement soutenu mardi un postulat demandant au Conseil d'Etat d'envisager un soutien accru.

Aux yeux du Grand Conseil, les chorales et sociétés musicales vaudoises doivent être davantage soutenues (photo d'illustration).
Ce postulat, déposé par l'ancien député et désormais conseiller national Yvan Pahud, évoque de meilleures conditions-cadres pour faciliter la vie de ces chorales et sociétés de musique, en particulier pour la formation de leurs directrices et directeurs. Un soutien financier pour les directions de choeurs pourrait également être envisagé afin d'éviter que «ces sociétés si précieuses» ne viennent à disparaître, relève aussi l'élu UDC dans son texte.

Son postulat a reçu un très bon accueil du Grand Conseil, plusieurs députés soulignant l'importance sociale et culturelle des chorales et sociétés musicales. La ministre de la culture, Nuria Gorrite, a aussi assuré que le Conseil d'Etat souhaitait porter «une attention particulière» sur ces sociétés.

Elle a notamment rappelé qu'un montant de 9,5 millions de francs – à savoir le solde des aides d'urgence non utilisées durant le Covid – avait été attribué aux fonds usuels de soutien à la culture. Elle a précisé que cet argent supplémentaire pourrait justement servir à aider les chorales du canton.

