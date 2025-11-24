  1. Clients Privés
Guerre en Ukraine Pourparlers à Genève : Zelensky salue des avancées

ATS

24.11.2025 - 11:40

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué lundi des avancées au lendemain de pourparlers à Genève entre Américains, Ukrainiens et Européens. Il a toutefois estimé qu'il fallait «beaucoup plus» pour parvenir à une «paix réelle» avec la Russie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky veut continuer "à travailler avec nos partenaires (...) et à rechercher des compromis qui nous renforcent et ne nous affaiblissent pas" (archives).
ATS

Keystone-SDA

24.11.2025, 11:40

24.11.2025, 11:47

«Dans les étapes que nous avons coordonnées avec la partie américaine, nous avons réussi à inclure des points extrêmement sensibles», a indiqué M. Zelensky lors d'une conférence virtuelle en Suède. «Ce sont des étapes importantes, mais pour parvenir à une paix réelle, il faut plus, beaucoup plus», a-t-il ajouté.

Le dirigeant ukrainien a notamment salué les mesures comprenant la libération totale de tous les prisonniers ukrainiens selon la formule de «'tous-contre-tous' et des civils, ainsi que le retour de «tous les enfants ukrainiens enlevés par la Russie».

Diplomatie. Les Etats-Unis et l'Ukraine démarrent leur tête-à-tête à Genève

DiplomatieLes Etats-Unis et l'Ukraine démarrent leur tête-à-tête à Genève

«Bien sûr, nous continuons tous à travailler avec nos partenaires, en particulier les États-Unis, et à rechercher des compromis qui nous renforcent et ne nous affaiblissent pas», a ajouté le président ukrainien, disant que son pays se trouve à un «moment critique».

Une réunion des dirigeants européens sur l'Ukraine se tient lundi à Luanda en Angola, avant un sommet UE-Afrique. Les discussions à Genève se sont tenues sur la base du projet de plan en 28 points du président américain Donald Trump, considéré en premier lieu comme largement favorable à Moscou, visant à mettre fin au conflit provoqué par près de quatre ans d'invasion russe de l'Ukraine.

