Pourquoi ta caisse maladie calcule-t-elle ton IMC ?

Pas le temps ? blue News résume pour toi L'indice de masse corporelle (IMC) ne doit pas jouer de rôle dans l'assurance de base obligatoire, mais il est un facteur admissible pour les décisions d'admission et les restrictions de prestations dans le cas des assurances complémentaires.

Outre l'IMC, les assureurs utilisent également d'autres données de santé, telles que les maladies antérieures ou le mode de vie, pour définir des groupes à risque et calculer collectivement des primes plus élevées.

L'expert en santé Felix Schneuwly s'attend à ce qu'à l'avenir, les facteurs génétiques jouent un rôle croissant dans le calcul des primes – au détriment des personnes présentant des risques de santé héréditaires. Montre plus

« Quelle est votre taille et votre poids ? », demande soudain l’employé de la caisse maladie. Puis, sans transition : « Et votre femme ? » Il note les données, imperturbable. « Je vais calculer rapidement l’IMC », précise-t-il. Quelques secondes plus tard, le verdict tombe: 25. La frontière entre le poids normal et le surpoids. « Bon, ça va », conclut-il d’un ton rassurant.

M. M., lecteur de blue News, s’étonne, mais préfère ne pas compromettre l’offre, jugée plutôt avantageuse. L’enregistrement de certaines données de santé fait en effet partie des procédures standard lors d’un changement de caisse maladie.

Mais quel rôle joue le fait d'être mince ou en surpoids ? Felix Schneuwly, expert en santé chez Comparis, le portail de comparaison, le dit clairement : « S'il ne s'agit que de l'assurance de base, rien du tout. Il serait illégal d'inclure l'IMC dans la prime de l'assurance de base ».

La loi sur l'assurance maladie stipule en outre que les assurances doivent accepter toute personne résidant en Suisse, quelle que soit sa condition physique.

L'IMC, pertinent pour l'assurance complémentaire

La situation est tout autre pour les assurances complémentaires. « Ici, c’est la liberté de contracter qui s’applique », explique Schneuwly. « Les assureurs peuvent donc fixer eux-mêmes les conditions d’admission des assurés. »

Les critères avec lesquels ils calculent les primes pour les assurances complémentaires en font également partie : « Tous les coûts des prestations médicales assurées ou les indicateurs qui sont en corrélation avec les coûts des prestations sont pertinents pour le calcul des primes ».

Un indice de masse corporelle élevé, synonyme de surpoids, peut indiquer qu'une personne aura recours à davantage de prestations de santé – ce qui pourrait donc coûter de l'argent à l'assurance. Schneuwly cite également ce lien statistique. Un autre risque de maladie de ce type est le tabagisme.

Ce qu'en disent les caisses maladie

blue News a demandé aux plus grands assureurs maladie suisses quel rôle jouait l'indice de masse corporelle dans l'admission à leurs assurances complémentaires.

Huit sur douze ont répondu. Tous nient que cette valeur caractéristique influence le montant de la prime. En revanche, ils se réservent le droit de ne pas accepter des personnes ou d'exclure certaines prestations si leur IMC ne se situe pas dans la fourchette souhaitée.

Mentir à l'assurance pour obtenir des conditions plus avantageuses n'est pas une bonne idée, selon l'expert en santé Schneuwly. S'il s'avère plus tard que le rapport d'assurance a été conclu sur la base de fausses déclarations, l'assureur peut refuser la prise en charge des coûts, faire des exclusions de couverture après coup ou résilier le contrat.

Quelles autres données intéressent les assureurs ?

Il convient de noter qu’en plus de l’IMC, les caisses maladie recueillent de nombreuses autres données personnelles pertinentes sur le plan de la santé, qui peuvent également jouer un rôle — comme les antécédents médicaux, les maladies actuelles, les infirmités congénitales, les affections chroniques, ainsi que les habitudes de consommation d’alcool et de tabac.

Sur cette base, les assureurs évaluent le risque qu’un groupe de personnes développe certaines maladies et doive recourir à des traitements.

Plus l'image qu'ils ont de chacun de leurs assurés est précise, plus leur prévision des coûts à prévoir sera exacte – pas pour chaque personne, mais pour un grand groupe présentant des données similaires.

Indirectement, en combinaison avec les autres données de santé collectées, l'IMC a donc tout de même une influence sur le montant de la prime – non pas individuellement pour chaque personne, mais pour le groupe d'assurés présentant un profil de risque similaire.

Selon le principe de solidarité, tous ceux qui appartiennent à la même catégorie en raison de leur condition physique paient le même montant.

Payer plus à cause de «mauvais gènes» ?

Felix Schneuwly s'attend à ce que les facteurs génétiques jouent un rôle plus important à l'avenir, car ils permettent de faire des prévisions de plus en plus précises sur le montant des frais de santé à couvrir pour un groupe d'assurés.

Conséquence : « Soit les primes seront alors très élevées pour certains groupes à risque, soit les assureurs modifieront le système ». Selon Schneuwly, le problème des caisses maladie est qu'elles ne peuvent pas exclure toujours plus de personnes de leurs offres, car elles n'auraient alors plus assez de clients à un moment donné.

Ils pourraient plutôt récompenser leurs assurés lorsqu’ils contribuent à réduire les coûts grâce à un mode de vie sain. « La question est de savoir comment les assureurs mesurent cela — et si les indicateurs qu’ils utilisent reflètent réellement les facteurs qui influencent la santé d’une personne. »

Selon lui, les contributions aux abonnements de fitness ou la prise en compte des données des montres de sport ne sont encore que des mesures de marketing. « Les assureurs devraient développer ces systèmes avec des spécialistes médicaux », demande Schneuwly.

Un test génétique réussi peut être exigé

Les tests génétiques ne sont pas encore exigés pour la conclusion d'une assurance complémentaire. « Mais lors de l'adhésion à une assurance complémentaire, on peut vous demander si vous avez fait un test génétique. Si c'est le cas, l'assurance peut exiger que vous le présentiez », explique Schneuwly.

Dans un tel cas, celui qui dissimule un test génétique existant pour ne pas devoir le partager avec l'assurance trompe l'entreprise, ce qui pourrait avoir des conséquences sur les prestations d'assurance ultérieures.

C'est encore de la musique d'avenir, mais selon Felix Schneuwly, il est tout à fait réaliste de penser qu'en Suisse, les gens devront un jour passer à la caisse encore plus qu'aujourd'hui pour des facteurs de santé congénitaux.

Peut-être que les personnes qui ont la malchance d'être dotées de gènes pourraient lutter contre cela en faisant de l'exercice, en mangeant sainement et en dormant suffisamment, et obtenir un bonus de prime. Mais elles paieraient toujours plus que leurs co-assurés au patrimoine génétique favorable qui mènent également un style de vie sain.