Pourquoi tant de seniors n’arrivent-ils pas à quitter leur maison?

De nombreuses personnes âgées vivent seules dans de grandes maisons, mais ne déménagent pas. Une nouvelle étude zurichoise explique pourquoi le passage à un logement plus petit n’intervient souvent que très tard.

De nombreux seniors restent dans leur maison jusqu'à plus de 80 ans. KEYSTONE

Agence France-Presse Sven Ziegler

Pas le temps? blue News résume pour toi Selon une analyse de la Banque cantonale de Zurich, de nombreux propriétaires ne déménagent dans un appartement plus petit qu'à partir de 85 ans.

Les raisons sont l'attachement émotionnel, le manque d'alternatives et la peur d'une expulsion coûteuse.

Les spécialistes mettent en garde contre le fait que le bon moment est souvent manqué - avec des conséquences pouvant aller jusqu'au déménagement involontaire en maison de retraite. Montre plus

Les propriétaires de maisons individuelles y restent en général très longtemps, parfois toute une vie. C’est ce que révèle une analyse récente de la Banque cantonale de Zurich consacrée au marché immobilier zurichois. Selon cette étude, l’âge moyen des propriétaires est d’environ 62 ans, et le déménagement effectif n’intervient le plus souvent que très tard. La probabilité de quitter volontairement son logement n’augmente sensiblement qu’à partir de 85 ans environ.

Selon les auteurs de l’étude, l’idée largement répandue que les propriétaires âgés «bloqueraient» volontairement leur logement est largement exagérée. Il s’agit bien plus souvent d’un simple report de décision, d’un attachement émotionnel et d’obstacles pratiques.

L’étude de la ZKB montre également que la probabilité de déménager reste faible après la retraite. Ce n’est qu’à un âge très avancé qu’elle augmente sensiblement, souvent lorsque des problèmes de santé compliquent le quotidien dans la maison. Nettoyer, entretenir, jardiner ou monter les escaliers devient alors une véritable contrainte.

Trois facteurs clés dissuadent les seniors de déménager.

Il ne reste alors souvent plus la possibilité de trouver le logement de ses rêves, mais seulement une place là où il y a de la disponibilité, souvent dans une maison de retraite. L’analyse de la ZKB identifie trois facteurs clés chez ceux qui quittent volontairement leur maison individuelle.

Les personnes âgées qui déménagent cherchent généralement à rester dans le même quartier. Cela s’avère particulièrement difficile dans le canton de Zurich, où les logements abordables sont rares et où les prix de l’immobilier ont fortement augmenté au cours des vingt dernières années.

La deuxième raison identifiée par l’étude concerne les personnes vivant seules, qui déménagent beaucoup moins souvent. Pour beaucoup, vider une maison est une véritable «abomination», explique Ursina Kubli, experte immobilière à la ZKB. À deux, l’effort est plus facile à surmonter, tant sur le plan émotionnel que pratique.

La charge de travail est sous-estimée

L’agent immobilier Katerina Karajannakis travaille depuis des années avec des personnes de plus de 60 ans souhaitant vendre leur maison pour emménager dans un appartement plus petit. Elle a récemment déclaré à la NZZ: «J’essaie de secouer les gens». Selon elle, beaucoup devraient se demander honnêtement si une maison avec des escaliers et un grand jardin est encore vraiment adaptée à leur âge.

Mais l’effort est souvent sous-estimé. La cave, le grenier et les armoires sont remplis, et certaines pièces, bien que grandes, sont peu utilisées. «Ce n’est pas seulement une maison», explique Karajannakis. «C’est la moitié d’une vie qui s’y trouve».

L’étude de la ZKB a également examiné le comportement après le déménagement. Il en ressort clairement que réduire la taille du logement ne signifie pas habiter petit. Plus de 60 % des personnes qui déménagent choisissent des appartements d’au moins quatre pièces. Le besoin de place pour les invités, les loisirs ou un bureau demeure, ce qui rend le déménagement encore plus complexe. De nombreux couples expliquent qu’ils restent dans leur maison pour enfin en profiter après le départ des enfants. Selon l’étude, l’un des principaux arguments pour garder la maison reste l’espace nécessaire pour recevoir la famille.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.