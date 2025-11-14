Un radar de Winterthur fait une razzia

Un nouveau radar à Winterthour fait tout le travail : en sept semaines, l'appareil a encaissé des amendes d'un montant de 700'000 francs. Il y a une raison à cela.

Un radar de Winterthur a encaissé 700'000 francs d'amendes en seulement sept semaines. Symbolbild: Imago

Jan-Niklas Jäger Jan-Niklas Jäger

Pas le temps ? blue News résume pour toi En sept semaines, un radar de Winterthour a récolté 700'000 francs d'amendes.

C'est plus que ce que le radar le plus lucratif de Suisse a encaissé jusqu'à présent en une année entière.

Le radar se trouve dans une rue où la vitesse maximale a été réduite en 2024. Montre plus

Dans le quartier de Thöss à Winterthour, les automobilistes* devraient être particulièrement prudents. Il y a là un nouveau radar zélé dont le bilan est impressionnant : En l'espace de sept semaines, l'appareil aurait attrapé tant de chauffards qu'il aurait généré des recettes d'amendes d'environ 700'000 francs.

La ville de Winterthur a confirmé ce chiffre au magazine "Streetlife". Le radar semi-stationnaire dépasse même les recettes annuelles du radar le plus lucratif de Suisse jusqu'à présent. Celui-ci se trouve à Wülflingen et a rapporté environ 560'000 francs en 2023.

Pourquoi donc un si grand nombre d'automobilistes se font-ils prendre au piège ?

Réduction de la vitesse maximale

La réponse à cette question réside dans une modification de la vitesse maximale sur la chaussée en question. En raison d'un taux d'accidents particulièrement élevé, le conseil municipal a décidé en décembre 2023 d'abaisser la vitesse à cet endroit de 80 kilomètres par heure autorisés à 60.

La nouvelle vitesse maximale est en vigueur depuis septembre 2024. Mais cela ne semble pas avoir été compris par de nombreux automobilistes, pas plus que le fait que depuis septembre 2025, un nouveau radar contrôle le respect de la nouvelle réglementation.

Le radar a été installé parce que les automobilistes ne respectaient tout simplement pas la vitesse de 60 km/h dans la rue en question. Pour la ville, le radar est devenu une nouvelle source de revenus lucrative.