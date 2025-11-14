Un radar de Winterthur fait une razzia

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

700'000 francs en sept semaines Un radar de Winterthur fait une razzia

Jan-Niklas Jäger

14.11.2025

Un nouveau radar à Winterthour fait tout le travail : en sept semaines, l'appareil a encaissé des amendes d'un montant de 700'000 francs. Il y a une raison à cela.

Un radar de Winterthur a encaissé 700'000 francs d'amendes en seulement sept semaines.
Un radar de Winterthur a encaissé 700'000 francs d'amendes en seulement sept semaines.
Symbolbild: Imago

Jan-Niklas Jäger

14.11.2025, 22:32

15.11.2025, 10:41

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • En sept semaines, un radar de Winterthour a récolté 700'000 francs d'amendes.
  • C'est plus que ce que le radar le plus lucratif de Suisse a encaissé jusqu'à présent en une année entière.
  • Le radar se trouve dans une rue où la vitesse maximale a été réduite en 2024.
Montre plus

Dans le quartier de Thöss à Winterthour, les automobilistes* devraient être particulièrement prudents. Il y a là un nouveau radar zélé dont le bilan est impressionnant : En l'espace de sept semaines, l'appareil aurait attrapé tant de chauffards qu'il aurait généré des recettes d'amendes d'environ 700'000 francs.

La ville de Winterthur a confirmé ce chiffre au magazine "Streetlife". Le radar semi-stationnaire dépasse même les recettes annuelles du radar le plus lucratif de Suisse jusqu'à présent. Celui-ci se trouve à Wülflingen et a rapporté environ 560'000 francs en 2023.

Pourquoi donc un si grand nombre d'automobilistes se font-ils prendre au piège ?

Amendes mirobolantes. Dans ce canton, un nouveau radar a rapporté très gros

Amendes mirobolantesDans ce canton, un nouveau radar a rapporté très gros

Réduction de la vitesse maximale

La réponse à cette question réside dans une modification de la vitesse maximale sur la chaussée en question. En raison d'un taux d'accidents particulièrement élevé, le conseil municipal a décidé en décembre 2023 d'abaisser la vitesse à cet endroit de 80 kilomètres par heure autorisés à 60.

La nouvelle vitesse maximale est en vigueur depuis septembre 2024. Mais cela ne semble pas avoir été compris par de nombreux automobilistes, pas plus que le fait que depuis septembre 2025, un nouveau radar contrôle le respect de la nouvelle réglementation.

Le radar a été installé parce que les automobilistes ne respectaient tout simplement pas la vitesse de 60 km/h dans la rue en question. Pour la ville, le radar est devenu une nouvelle source de revenus lucrative.

Les plus lus

Un radar de Winterthur fait une razzia
Une influenceuse italienne exhibe un pass handicapés comme un gadget pour «tricher»
Treize ans de réclusion requis contre un avocat pour le viol d'une stagiaire
Une Shiffrin impériale écrase la concurrence, les Suissesses loin du podium
Un condamné mis à mort par peloton d'exécution