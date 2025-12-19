Vladimir Poutine donne ce vendredi sa grande conférence de presse annuelle. ATS

Vladimir Poutine s'est félicité vendredi des récents gains territoriaux de son armée en Ukraine. Il a assuré que les forces russes «avancent sur tout le front», alors que d'intenses efforts diplomatiques menés par Washington sont déployés pour mettre fin à la guerre.

Keystone-SDA ATS

«Nos troupes avancent sur toute la ligne de contact (...), l'ennemi recule dans toutes les directions», a déclaré le président russe au début de sa grande conférence de presse annuelle retransmise à la télévision.