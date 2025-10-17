  1. Clients Privés
Rencontre avec Zelensky Pour Trump, «Poutine veut mettre fin à la guerre»

ATS

17.10.2025 - 20:56

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé vendredi que le président russe Vladimir Poutine n'était «pas prêt» à la paix. Donald Trump a jugé le contraire, tout en reconnaissant que son homologue russe pourrait être en train de jouer la montre.

Il s'agit de la troisième visite à la Maison Blanche de Volodymyr Zelensky depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier.
ATS

«Je pense que le président Poutine veut mettre fin à la guerre», a déclaré Donald Trump en recevant son homologue ukrainien à la Maison Blanche. Mais il a aussi dit être inquiet de la possibilité que le maître du Kremlin cherche à gagner du temps.

«C'est possible. Oui, un peu de temps», a-t-il ajouté. «Mais je pense que je suis assez bon pour ce genre de trucs. Je crois qu'il veut conclure un accord».

Donald Trump a également suggéré vendredi qu'il serait prématuré de fournir des missiles Tomahawk à l'Ukraine. «J'espère qu'ils n'en auront pas besoin. J'espère que nous pourrons mettre fin à la guerre sans avoir à penser aux Tomahawk», a-t-il déclaré.

Il s'agit de la troisième visite à la Maison Blanche de Volodymyr Zelensky depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier. Elle intervient au lendemain d'une longue conversation téléphonique entre les présidents américain et russe et de l'annonce d'un prochain sommet entre les deux chefs d'Etat à Budapest.

