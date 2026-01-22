Un millier de manifestants pro-Kurdes au total ont protesté jeudi soir à Bâle et à Berne contre la politique du gouvernement syrien dans le Kurdistan syrien. Aucun débordement n'a été signalé dans l'immédiat, hormis quelques engins pyrotechniques.

Les Kurdes dans les rues à Berne. ATS

Keystone-SDA ATS

«Défendez le Rojava» (l'Administration autonome du nord et de l'est de la Syrie), pouvait-on lire parmi les revendications des quelque 500 manifestants réunis à Bâle. Les participants sont partis de Claraplatz en direction de la gare principale, sous la surveillance de nombreux policiers, a constaté une journaliste de Keystone-ATS.

A Berne, quelque 400 manifestants pro-Kurdes ont défilé au centre ville dès 19h, depuis la gare, en direction de l'ambassade américaine. «Défendez le Kurdistan, détruisez les régimes fascistes», ont-ils notamment lancé. La police a assuré une présence forte et discrète.

Lundi et mardi déjà, des manifestations de solidarité avec les Kurdes s'étaient tenues à Berne, Bâle et Winterthour, suivies d'autres rassemblements mercredi à Davos (GR) et à Zurich.