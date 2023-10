Près de 10'000 personnes ont participé dimanche à Genève à la 32e édition de la Marche de l'espoir, organisée par Terre des Hommes Suisse. L'argent collecté lors de la manifestation sera reversé à une organisation humanitaire colombienne oeuvrant pour une éducation de qualité.

Le soleil était de la partie pour cette 32e édition de la Marche de l'Espoir, organisée par Terre des Hommes Suisse. ATS

Près de 3000 enfants ont marché le long du quai du Mont-Blanc, effectuant des kilomètres de solidarité, sponsorisés par leur entourage. Cette mobilisation a permis de récolter, selon les premières estimations, environ 260'000 francs, indique dans un communiqué Terre des Hommes Suisse.

Cette somme ira financer des projets en Colombie mis en place par l'organisation Casita de Ninos (ASOCAS), qui se bat pour une éducation de qualité des enfants afro-colombiens. Grâce à cette association, 95% des enfants du Cauca, une région en proie à des conflits, ont pu retrouver le chemin de l'école.

La protection des enfants en Colombie est un défi majeur, dans un pays qui a été marqué par des décennies de confrontations armées et de violence. Les enfants sont notamment exposés au recrutement forcé, à la violence sexuelle et à la privation d'accès à l'éducation et aux soins de santé.

mf, ats