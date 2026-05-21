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Télécom Près de 15'000 signatures contre les antennes de Starlink

ATS

21.5.2026 - 17:07

Une coalition d'opposants a déposé jeudi à Berne une pétition munie de 14'550 signatures. Elle demande au Conseil fédéral de stopper le projet de construction de 40 antennes Starlink à Loèche (VS).

Pour les pétitionnaires, Starlink n'est pas un réseau neutre. Cette constellation de satellites est développée par SpaceX, l'entreprise spatiale d'Elon Musk (image d'illustration).
Pour les pétitionnaires, Starlink n'est pas un réseau neutre. Cette constellation de satellites est développée par SpaceX, l'entreprise spatiale d'Elon Musk (image d'illustration).
IMAGO/SOPA Images

Keystone-SDA

21.05.2026, 17:07

Le projet créerait une «dangereuse dépendance géopolitique», ont indiqué jeudi les organisations Campax et «Protection contre le rayonnement des satellites de la région de Loèche». La pétition est adressée au conseiller fédéral Martin Pfister.

Les pétitionnaires dénoncent une menace pour la souveraineté des données de la Suisse. Selon eux, Starlink n'est pas un réseau neutre. Cette constellation de satellites est développée par SpaceX, l'entreprise spatiale d'Elon Musk.

En outre, l'implantation des antennes est prévue en zone habitée et dans le parc naturel de Pfyn-Finges avec une puissance d'émission nettement supérieure à celles des antennes de téléphonie mobile classiques.

La commune de Loèche a accordé le permis de construire en novembre 2025. Un recours est pendant auprès du Conseil d'Etat valaisan. Mis en route il y a déjà plusieurs années, Starlink propose une connexion à Internet dans des endroits éloignés ou dépourvus d'infrastructures de communication. SpaceX dit disposer aujourd'hui de plus de 6750 satellites en orbite et revendique plus de 5 millions d'abonnés.

Actu et dicton du jour. Installation de 40 antennes: Musk sème la zizanie à Loèche-les-Bains

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