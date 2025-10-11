  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Neutralité tachée de sang» Près de 2000 personnes à la manifestation pro-palestinienne à Berne

ATS

11.10.2025 - 15:51

Environ 2000 personnes se sont rassemblées samedi sur la place de la gare de Berne pour manifester contre la guerre à Gaza. Une forte présence policière était déployée et la circulation a été partiellement restreinte à titre préventif.

Des groupes propalestiniens de toute la Suisse avaient appelé à cette manifestation.
Des groupes propalestiniens de toute la Suisse avaient appelé à cette manifestation.
ATS

Keystone-SDA

11.10.2025, 15:51

La circulation a été déviée à proximité de la gare, a constaté une journaliste de Keystone-ATS. Les manifestants ont scandé «Free, free Palestine» et ont surtout mis en cause la politique suisse dans leurs slogans: «Neutralité tachée de sang», pouvait-on lire par exemple sur une banderole.

Cessez-le-feu. «Tous mes souvenirs ont été réduits en poussière» : le retour déchirant des Gazaouis

Cessez-le-feu«Tous mes souvenirs ont été réduits en poussière» : le retour déchirant des Gazaouis

La présence policière était massive à la gare et dans la vieille ville, où des policiers d'autres cantons étaient également engagés. Le Palais fédéral était largement bouclé et entouré d'une clôture de protection mobile. Un canon à eau était également prêt à intervenir.

Aucune demande n'avait été déposée pour la manifestation. La semaine passée, la ville de Berne a demandé publiquement aux personnes appelant à la manifestation de le faire. N'ayant pas été contactée, elle a déconseillé la participation.

Les plus lus

«Tous mes souvenirs ont été réduits en poussière» : le retour déchirant des Gazaouis
Plus de 70 bénévoles mobilisés pour nettoyer les maisons épargnées
«L'incroyable» Johan Manzambi a encore frappé
Lecornu veut former un gouvernement «libre», qui ne serait pas «prisonnier des partis»
«Ni chaud, ni froid» : à Pékin, les propos de Trump ne font plus réagir
Soudan : 60 morts dans une attaque de drone à El-Facher