Près de 2500 personnes sont descendues dans la rue samedi à Zurich pour dénoncer la hausse des loyers, les rénovations de luxe et l'expulsion des locataires de leur quartier.

La manif pour le logement à Zurich a réuni environ un millier de personnes. ATS

Keystone-SDA ATS

Autorisée par la police, la manifestation avait pour devise «Contre une ville de riches». Les participants, près de 2500 selon un journaliste de Keystone-ATS sur place, se sont plaints de la hausse des loyers, des résiliations de baux massives et du manque de logements abordables.

Des actes de vandalisme isolés ont été constatés le long du parcours de la manifestation. Sur le pont Hardbrücke, des manifestants ont notamment lancé des ballons à eau en direction de la Primetower.

De plus en plus d’appartements sont reloués très cher après des rénovations, tandis que des locataires qui habitent depuis longtemps leur appartement sont contraints de quitter leur quartier, a critiqué un collectif représentant les personnes concernées.

Le constat ne vise pas seulement les milieux immobiliers mais aussi les politiciens. «Malgré un gouvernement rose-vert, rien ne change depuis des années», relèvent les organisateurs.