  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Genève Près de 5000 personnes ont perdu leur emploi au Haut-Commissariat pour les réfugiés

ATS

6.10.2025 - 11:20

Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) a besoin d'au moins 300 millions de dollars d'ici la fin de l'année pour éviter un déficit. Près de 5000 employés ont perdu leur emploi cette année, a affirmé son chef Filippo Grandi lundi à Genève.

Le Haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés (HCR) Filippo Grandi dénonce des "choix politiques" qui aboutissent à un nombre record de coupes de postes dans son agence onusienne.
Le Haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés (HCR) Filippo Grandi dénonce des "choix politiques" qui aboutissent à un nombre record de coupes de postes dans son agence onusienne.
ATS

Keystone-SDA

06.10.2025, 11:20

06.10.2025, 11:29

Sans fonds supplémentaires, le HCR fera face à «un démarrage très difficile pour 2026», a affirmé le Haut commissaire devant les Etats membres. L'agence onusienne, confrontée aux coupes américaines et de plusieurs pays, pourrait être à court de liquidités.

Elle avait déjà annoncé couper entre 3500 et 4000 postes cette année. Ce chiffre atteint désormais près de 5000, a affirmé M. Grandi au début du Comité exécutif du HCR. Et il anticipe que d'autres suppressions devraient avoir lieu.

Genève. ONU: contester le droit d'asile est une «erreur catastrophique»

GenèveONU: contester le droit d'asile est une «erreur catastrophique»

1,3 milliard de moins

Des changements ou des fermetures ont été menés dans 185 bureaux du HCR dans le monde. Alors qu'elle demandait plus de 10 milliards de dollars, une enveloppe approuvée par les Etats membres l'année dernière, l'agence onusienne ne s'attend à recevoir que 3,9 milliards d'ici la fin de l'année. Soit un recul d'1,3 milliard en un an et une situation plus observée depuis une décennie, bien plus que ce que le HCR pouvait anticiper.

«Je ne pense pas que ce soit seulement une crise financière», a aussi ajouté M. Grandi. Il dénonce des «choix politiques qui ont des effets financiers dévastateurs». Il faudra des années pour rétablir l'expertise dans l'organisation mais il promet que le HCR poursuivra fermement son assistance aux réfugiés. Pour 2026, celui-ci demande 8,5 milliards de dollars.

Les plus lus

Everest: un millier d'alpinistes coupés du monde à 4'900 mètres!
La vraie raison pour laquelle le mode avion est obligatoire pendant le décollage
«Combat de coqs humains» - Trump annonce un duel épique à la Maison Blanche
«Les conditions n'étaient plus remplies» pour rester Premier ministre
La botte secrète d’Erling Haaland : «Je dois remercier mon fils !»
France : 16 mois de montagnes russes politiques