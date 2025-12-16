  1. Clients Privés
Accident Près de 62'000 Suisses se blessent chaque année au ski

ATS

16.12.2025 - 10:01

Près de 62'000 Suisses se blessent chaque année en faisant du ski ou du snowboard sur les pistes. Pour un peu plus d'un blessé sur cinq, l'accident est si grave qu'il entraîne un arrêt de travail d'au moins un mois.

Près de 62'000 Suisses se blessent chaque année en faisant du ski ou du snowboard. Dans un cas sur cinq, l'accident implique un arrêt de travail d'au moins un mois (photo d'illustration).
Près de 62'000 Suisses se blessent chaque année en faisant du ski ou du snowboard. Dans un cas sur cinq, l'accident implique un arrêt de travail d'au moins un mois (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

16.12.2025, 10:01

16.12.2025, 10:46

Ces chiffres restent toutefois globalement stables au cours des dernières années, indique mardi une nouvelle analyse réalisée par le Bureau de prévention des accidents (BPA). Le texte répertorie l'accidentalité globale lors de la pratique du ski ou du snowboard sur les 30 dernières années.

Sur l'ensemble des blessés annuels, on compte près de 53'000 skieurs contre 9000 snowboardeurs. Selon le BPA, près de trois millions de Suisses se rendent au moins occasionnellement sur les pistes pour pratiquer du ski, contre 450'000 pour la pratique du snowboard.

Les données récoltées montrent que la population helvétique se blesse majoritairement aux genoux. Outre un mauvais équipement, la surestimation de soi et une vitesse excessive ont une influence lors des accidents.

