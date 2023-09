Une large part de la population helvétique serait favorable à une caisse maladie unique. Et une nette majorité tient également à ce qu'elle soit obligatoire.

Face à une hausse des primes attendue autour de 10% l'an prochain, 88% des répondants se disent plutôt favorables à une réforme de l'assurance maladie. KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

C'est ce que montre un sondage réalisé récemment par le média en ligne Watson auprès de 9178 personnes. Face à une hausse des primes attendue autour de 10% l'an prochain, 88% des répondants se disent plutôt favorables à une réforme de l'assurance maladie.

Et si le peuple suisse a balayé à deux reprises l'idée d'une caisse unique, en 2007 (à 71,2%) et en 2014 (à 61,9%), l'enquête montre que 79% des sondées et sondés y sont favorables. Y compris auprès des électeurs proches des camps bourgeois, souligne Watson.

Nouvelle initiative du PS attendue

Le sujet devrait revenir en force dans le débat politique. Lors de leur assemblée fin août, les déléguées et délégués du parti socialiste suisse ont décidé de plancher sur le lancement d'une initiative populaire pour des caisses maladie publiques cantonales.

L'idée d'un plafonnement des primes à hauteur de 10% des revenus du ménage, comme le propose l'initiative du PS qui pourrait être soumise au vote au printemps prochain, trouve aussi les faveurs de 69% des personnes interrogées.

Le sondage montre par ailleurs que 77% des personnes interrogées demandent le maintien du caractère obligatoire de l'assurance maladie.

L'enquête a été menée en ligne entre le 29 août et le 1er septembre sur la base de 9178 entretiens valables, en collaboration avec l'institut de recherche sociale DemoSCOPE. La marge d’erreur maximale pour les pourcentages est de 1,0 %.

rari, ats