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Genève Près des 3000 personnes dans le cortège du 1er Mai

ATS

1.5.2026 - 17:32

A Genève, près de 3000 personnes ont participé vendredi après-midi au cortège du 1er Mai à l'appel des syndicats. L'opposition au sommet de G7, qui se tiendra en juin à Evian (F), était bien visible dans le défilé, en plus des traditionnelles revendications liées à la défense des conditions de travail.

A Genève, l'opposition au sommet de G7 s'est invitée dans le traditionnel cortège du 1er mai.
A Genève, l'opposition au sommet de G7 s'est invitée dans le traditionnel cortège du 1er mai.
ATS

Keystone-SDA

01.05.2026, 17:32

«Défendre les salaires, pas les frontières. Non aux initiatives de l'extrême droite et au travail le dimanche»: la banderole de tête avait en ligne de mire l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions», soumise en votation le 14 juin.

Autre cible syndicale: l'assouplissement de la loi pour l'ouverture dominicale des magasins dans le canton. Un objet également en votation le 14 juin. «Le dimanche, on débranche», ont scandé les manifestants. Les maçons, dont les salaires sont menacés par une résiliation d'accords locaux, ont aussi crié leur colère.

Parti de la place Lise-Girardin près de la gare, le cortège a rallié le parc des Bastions en passant par le pont du Mont-Blanc et les rues basses. La police n'a constaté aucun débordement. Ce cortège du 1er Mai était particulièrement scruté en raison des tensions autour de la mobilisation prévue à Genève contre le G7.

Les opposants au G7 dénoncent une violation du droit de manifester. Evaluant encore les risques, le canton n'a pas encore pris position sur l'autorisation d'une manifestation le 14 juin et la Ville avait initialement refusé la tenue d'un village alternatif aux Bastions. Des discussions sont en cours pour trouver un autre site.

1er mai. Manifestation non autorisée après le défilé à Zurich

1er maiManifestation non autorisée après le défilé à Zurich

«Socio-traitre»

Toujours est-il que les magistrats cantonaux et communaux de gauche étaient attendus, la coalition NoG7 ayant laissé entendre que ces élus n'étaient pas les bienvenus au Parc des Bastions. Au final, la cheffe du Département de la sécurité Carole-Anne Kast a défilé sans être véritablement inquiété. «Je ne vais pas rester chez moi un 1er mai à cause de quelques excités», a indiqué la socialiste à Keystone-ATS.

Elle a bien été la cible de quelques sifflets et a été accueillie par un «socio-traitre» à l'entrée des Bastions, mais rien de plus. Egalement présent dans le cortège, le conseiller d'Etat Vert Nicolas Walder et le socialiste Thierry Apothéloz. Le maire de la Ville de Genève Alfonso Gomez ainsi que la conseillère administrative Marjorie de Chastonay, tous deux élus écologistes, étaient aussi de la partie.

Les opposants au G7, qui ont collé de nombreux autocollants dans l'espace public, ont donné de la voix. «Tout le monde déteste le G7», ont-ils scandé. Une grande banderole donnait aussi le ton: «Fuck Trump et les puissants». Et de chanter: «l'extrême-droite cassez vous, sinon ça va péter».

Pour Gaza

Autre segment du cortège très en vue vendredi: le mouvement BDS (Boycott-Désinvestissent-Sanctions). «Free, free Palestina», ont martelé les manifestants. Ils ont aussi appelé au soutien de la flottille qui vient d'être interceptée par l'armée israélienne.

La fête des travailleurs s'est poursuivie jusqu'en fin de journée dans le parc des Bastions avec de nombreux discours et de la musique. Dopée par une belle météo, l'ambiance est restée bonne jusqu'au bout.

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