Politique suisse Présidence du PLR: Damian Müller ne sera pas candidat

ATS

15.8.2025 - 20:25

Le conseiller aux Etats lucernois Damian Müller ne sera pas candidat à la présidence du PLR Suisse. Il n'entend pas devenir «un politicien à plein temps» et veut garder un pied dans le monde du travail, a-t-il déclaré dans une interview à la Luzerner Zeitung.

Conseiller aux Etats depuis 2015, Damian Müller était considéré comme l'un des favoris pour succéder à Thierry Burkart à la tête du PLR (archives).
Conseiller aux Etats depuis 2015, Damian Müller était considéré comme l'un des favoris pour succéder à Thierry Burkart à la tête du PLR (archives).
ATS

Keystone-SDA

15.08.2025, 20:25

15.08.2025, 20:32

Devenir président du PLR l'aurait contraint, «par respect pour cette lourde tâche», à renoncer à ses autres mandats, dont deux lui prennent beaucoup de temps, explique-t-il dans cet entretien mis en ligne vendredi soir. Même s'il renonce à diriger «l'équipe PLR», le Lucernois de 40 ans entend continuer à jouer un rôle actif sur le terrain.

Damian Müller siège depuis 2015 à la Chambre des cantons. Il était considéré comme l'un des favoris pour la succession de Thierry Burkart. Le délai pour les candidatures est fixé au 20 août. Jusqu'à présent, personne n'a annoncé sa candidature.

