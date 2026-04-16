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Handicap Première en Valais: une session inclusive au Grand Conseil

ATS

16.4.2026 - 11:53

Pour la première fois en Valais, une session inclusive au Grand Conseil est organisée jeudi à Sion. En binôme avec des députés, des personnes en situation de handicap partagent leurs expériences, discutent des droits politiques et préparent des interventions communes.

Une session inclusive au Grand Conseil se tient jeudi à Sion (illustration).
Une session inclusive au Grand Conseil se tient jeudi à Sion (illustration).
sda

Keystone-SDA

16.04.2026, 11:53

Quelque 28 binômes participent à cette journée inédite, 24 du Valais romand et 4 du Haut-Valais. L'objectif est clair: renforcer la participation politique des personnes en situation de handicap.

Accuellies dès 13h15 et une fois formées, les pairs profiteront d'un moment convivial pour faire connaissance, avant de discuter de pétitions. Les échanges, qui se transforment ensuite en débats en plénum, s'articulent autour de deux thématiques: le droit de vote pour toutes et tous, ainsi que la participation des personnes concernées au sein des partis politiques.

«Leur voix n'a pas moins de valeur qu'une autre, mais elles ont parfois besoin de soutien pour pouvoir l'exprimer», explique à Keystone-ATS Viviane Bérod Pinho, responsable du Bureau pour les droits des personnes en situation de handicap, qui coordonne l'événement. «Etre privé des droits civiques est durement ressenti par les personnes concernées», relève-t-elle.

Situation discriminatoire

En Suisse, les personnes considérées comme durablement incapables de discernement et placées sous une curatelle de portée générale sont, en principe, exclues du droit de vote et d'éligibilité, rappelle la faîtière Inclusion Handicap. Or, la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées – ratifiée par la Suisse – garantit ces droits politiques et la possibilité de les exercer.

«Assimiler curatelle de portée générale et incapacité à se forger une opinion est erroné et va à l'encontre des obligations internationales en matière d'égalité des droits pour les personnes en situation de handicap», note Viviane Bérod Pinho. «L'exclusion quasi automatique doit faire place à une évaluation concrète et individuelle.» En Valais, près de 700 personnes sont encore concernées, chiffre-t-elle.

A cet égard, Genève a été le premier canton à satisfaire aux exigences internationales. A 74,77% des voix, les citoyennes et citoyens genevois avaient accepté une réhabilitation des droits politiques des personnes en situation de handicap en 2020.

Vaud, en revanche, a refusé fin 2025 d'accorder automatiquement le droit de vote aux personnes sous curatelle de portée générale. Une proposition de modification de la Constitution avait été balayée dans les urnes à plus de 71%.

Une première en Romandie en 2024

Menée en collaboration avec la présidente du Grand Conseil Patricia Constantin, le président du Conseil d'Etat Mathias Reynard et le Service de l'action sociale, la session inclusive organisée jeudi à Sion vise ainsi à «mettre en lumière une inégalité» et «donner la parole à celles et ceux qui en sont souvent privés», souligne Viviane Bérod Pinho.

Si le projet est organisé conjointement aux autorités politiques, il n'est pas officiellement instauré comme peut l'être celui du Parlement des jeunes, intégré à la législation cantonale depuis 2022. La séance est organisée sur le modèle de ce qui avait déjà été fait à Neuchâtel en juin 2024.

Le premier événement du genre en Suisse romande avait réuni une trentaine de binômes, et donc près de 60 personnes dans la salle du Grand Conseil neuchâtelois. Après la séance, certains élus avaient repris les idées de discussion thématisées sous forme de postulat, constate Viviane Bérod Pinho. «Nous espérons que cette dynamique se reproduira au Grand Conseil valaisan.»

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