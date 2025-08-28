  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Rencontre de courtoisie La première ministre ukrainienne en visite en Suisse

ATS

28.8.2025 - 10:36

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a reçu jeudi la Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko. Les deux femmes ont parlé du processus de paix et de la reconstruction de l'Ukraine.

La Première ministre ukrainienne s'est également entretenue avec le délégué du Conseil fédéral pour l'Ukraine Jacques Gerber, ainsi qu'avec des représentants des milieux économiques suisses (archive).
La Première ministre ukrainienne s'est également entretenue avec le délégué du Conseil fédéral pour l'Ukraine Jacques Gerber, ainsi qu'avec des représentants des milieux économiques suisses (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.08.2025, 10:36

Lors de cette rencontre de courtoisie, Karin Keller-Sutter a assuré à la Première ministre que la Suisse soutenait l'Ukraine, indique le Département fédéral des finances dans un communiqué. Elle a également expliqué que la Suisse était disposée à offrir ses bons offices pour établir en Ukraine une paix juste et durable, reposant sur le droit international et sur la Charte des Nations unies.

Lors de sa séance de la semaine dernière, le Conseil fédéral avait déjà évoqué l'idée d'organiser à Genève une conférence sur la paix en Ukraine. La paix est également importante pour la sécurité de la Suisse et de l'Europe, avait déclaré la porte-parole du Conseil fédéral Nicole Lamon en réponse à la question d'un journaliste.

Le président français Emmanuel Macron avait auparavant présenté Genève comme lieu possible pour une rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue russe Vladimir Poutine. D'autres lieux pour accueillir une conférence de paix ont toutefois été évoqués.

La Première ministre ukrainienne s'est également entretenue avec le délégué du Conseil fédéral pour l'Ukraine Jacques Gerber, ainsi qu'avec des représentants des milieux économiques suisses qui fournissent une contribution importante au processus de reconstruction de l'Ukraine.

Les plus lus

Cyril Féraud annonce son départ de 2 émissions emblématiques
Au cœur du combat : comment la brigade Azov a écrasé une incursion russe
Intercepté à la frontière avec 213 montres volées cachées sur sa trottinette
236 amendes infligées devant les écoles en deux semaines
Trump veut limiter la durée des visas des étudiants et des journalistes étrangers
Affaire Tariq Ramadan : le Tribunal fédéral confirme la condamnation pour viol