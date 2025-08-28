La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a reçu jeudi la Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko. Les deux femmes ont parlé du processus de paix et de la reconstruction de l'Ukraine.

La Première ministre ukrainienne s'est également entretenue avec le délégué du Conseil fédéral pour l'Ukraine Jacques Gerber, ainsi qu'avec des représentants des milieux économiques suisses (archive).

Lors de cette rencontre de courtoisie, Karin Keller-Sutter a assuré à la Première ministre que la Suisse soutenait l'Ukraine, indique le Département fédéral des finances dans un communiqué. Elle a également expliqué que la Suisse était disposée à offrir ses bons offices pour établir en Ukraine une paix juste et durable, reposant sur le droit international et sur la Charte des Nations unies.

Lors de sa séance de la semaine dernière, le Conseil fédéral avait déjà évoqué l'idée d'organiser à Genève une conférence sur la paix en Ukraine. La paix est également importante pour la sécurité de la Suisse et de l'Europe, avait déclaré la porte-parole du Conseil fédéral Nicole Lamon en réponse à la question d'un journaliste.

Le président français Emmanuel Macron avait auparavant présenté Genève comme lieu possible pour une rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue russe Vladimir Poutine. D'autres lieux pour accueillir une conférence de paix ont toutefois été évoqués.

La Première ministre ukrainienne s'est également entretenue avec le délégué du Conseil fédéral pour l'Ukraine Jacques Gerber, ainsi qu'avec des représentants des milieux économiques suisses qui fournissent une contribution importante au processus de reconstruction de l'Ukraine.