Météo Première neige à Aoste, jusqu’à un demi-mètre au Grand-St-Bernard

ATS

24.11.2025 - 10:39

Au col du Grand-St-Bernard, où plus de soixante centimètres de neige sont tombés depuis hier soir, l’hiver s’est installé avec force sur la frontière italo-suisse. Plus bas dans la vallée côté Italie, Aoste s’est réveillée sous sa première neige de la saison.

Un voiture descend le col du Grand-Saint-Bernard (photo prétexte).
Un voiture descend le col du Grand-Saint-Bernard (photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

24.11.2025, 10:39

24.11.2025, 10:52

Les précipitations ont blanchi une bonne partie de la région alpine au-dessus de 400 à 500 mètres, annonçant la montée progressive de la limite pluie-neige et une vigilance météo toujours active.

Vague de froid. -26 °C à La Brévine : la Suisse a traversé une nuit glaciale

Vague de froid-26 °C à La Brévine : la Suisse a traversé une nuit glaciale

En raison des chutes en cours, une alerte météo jaune reste active dans les vallées du Grand-Paradis et sur la crête frontalière avec la France et la Suisse. Le service météorologique régional prévoit une remontée de la limite pluie-neige à 1000–1200 mètres dans la journée, avant quelques faibles flocons portés par le vent sur les crêtes mardi, tandis que le reste de la région devrait retrouver un ciel plus lumineux.

