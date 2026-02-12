  1. Clients Privés
Moudon Une première station d'essais sur les sols lancée dans le Gros-de-Vaud

ATS

12.2.2026 - 17:34

Une nouvelle station Agroscope d'essais sur les sols agricoles a été présentée jeudi à Moudon (VD). En collaboration avec l'Etat de Vaud et Prométerre, elle souhaite combiner recherche et transmission des connaissances aux agriculteurs.

Les projets menés à la nouvelle station d'essais sur les sols agricoles à Moudon (VD) doit bénéficier à toutes les régions de grandes cultures en Suisse. (Image d'illustration)
Les projets menés à la nouvelle station d'essais sur les sols agricoles à Moudon (VD) doit bénéficier à toutes les régions de grandes cultures en Suisse. (Image d'illustration)
ATS

Keystone-SDA

12.02.2026, 17:34

12.02.2026, 17:39

«La qualité des sols est la base de notre production alimentaire», a déclaré la conseillère d'Etat Valérie Dittli. Or, les terres vaudoises connaissent un déficit de matière organique, nécessaire à leur fertilité.

La station d'essais, première à traiter de cette problématique en Suisse, compte développer des solutions concrètes et de terrain. Les intervenants ont insisté sur leur volonté de renforcer le lien entre la science et la pratique.

A cette fin, Prométerre proposera des cours et des visites de parcelles aux agriculteurs. «L'objectif, c'est que le sol soit davantage pris en compte dans les décisions des exploitants», explique Robin Kirscher, responsable de la station d'essais.

Deux premiers projets débuteront cette année. L'Etat de Vaud met à disposition 100 hectares de son domaine.

