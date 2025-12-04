Les arguments du camp bourgeois l'ont emporté jeudi à l'issue des premiers débats sur le budget 2026 au National. Les députés ont procédé à plusieurs coupes dans l'enveloppe prévue pour l'administration fédérale. Les discussions sur le reste du budget reprendront lundi.

Le National a, comme le Conseil des Etats, biffé plusieurs dizaines de millions dans différents postes de l'administration fédérale (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Le National a, comme le Conseil des Etats, biffé plusieurs dizaines de millions dans différents postes de l'administration fédérale. Une coupe de six millions dans les relations publiques de la Confédération a notamment été validée.

II s'est toutefois montré plus généreux que sa Chambre consoeur sur la compensation du renchérissement du personnel fédéral. Les députés ont débloqué 6,7 millions, soit une hausse de 0,1%, contre aucune aux Etats.

Le Conseil fédéral voulait une augmentation de 0,5%. Sans cette compensation, le Conseil fédéral faillit dans son rôle de partenaire social, a déclaré la ministre des finances Karin Keller-Sutter. En vain.

«Retard sur l'e-ID»

Le budget de l'Office fédéral de la justice a en outre été réduit malgré le retard que la coupe pourrait engendrer dans l'introduction de l'identité électronique. La députée verte Irène Kälin (Vert-e-s/AG) a prévenu ses collègues de ce risque. Sans succès.

La gauche a déploré un démantèlement du personnel dans l'administration fédérale, soulignant la mésestime dont il souffre. Députés de tous bords ont toutefois envoyé un signal au gouvernement en divisant par deux les moyens prévus pour les ressources de plusieurs départements.

«Incohérence»

La majorité du National estime que l'heure est à la prudence alors que les mesures d'économie se profilent pour 2027. Le plan du Conseil fédéral sera débattu aux Etats en fin de session.

Malgré un résultat meilleur que prévu grâce à des recettes supplémentaires à Genève, le camp bourgeois déplore un problème structurel. Les dépenses sont plus grandes que les recettes. «Nous dépensons davantage d'argent que nous en engrangeons», a déclaré Yvonne Bürgin (C/ZH).

La gauche a elle souligné une incohérence entre l'appel à la sobriété dans certains secteurs, comme l'égalité et la santé, et les millions supplémentaires que le camp bourgeois veut investir dans la défense et l'agriculture. Ce alors que des investissements seraient possibles dans tous les domaines, selon Tamara Funiciello (PS/BE).

Consensus en vue

Les députés reprendront les discussions lundi. Ils devront notamment décider de l'avenir du train de nuit reliant Bâle à Malö en Suède. Le Conseil des Etats a rejeté son lancement mardi.

Ils se prononceront également sur le montant qu'ils veulent allouer à la sécurité. Un consensus sur une hausse de plusieurs millions pour la défense se dessine. Les votes sur le soutien à la viticulture, en difficulté, et au centre antipoison Tox Info seront également particulièrement observés.