Politique Première visite officielle en Suisse du chancelier autrichien

ATS

28.8.2025 - 14:22

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et le conseiller fédéral Ignazio Cassis ont reçu jeudi le chancelier fédéral autrichien Christian Stocker. Entré en fonctions en mars, c'est la première fois qu'il faisait une visite officielle en Suisse.

Karin Keller-Sutter a reçu Christian Stocker au domaine du Lohn, près de Berne.
ATS

Keystone-SDA

28.08.2025, 14:22

28.08.2025, 14:52

Les relations entre les deux pays ont notamment été au coeur des discussions, indique la Confédération dans un communiqué. Outre le domaine des transports et du développement régional, les deux parties ont abordé leur coopération en matière de protection contre les crues. L'exemple du projet d'envergure conjoint sur la régulation du Rhin Alpin a notamment été cité.

Dans un contexte géopolitique incertain, les trois dirigeants ont souligné l'importance de garder des relations de bon voisinage. La sécurité de l'Europe a été un point important des discussions, notamment la sécurité en Ukraine et les objectifs de la présidence suisse de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en 2026. L'OSCE a son siège à Vienne.

La délégation suisse a également présenté les prochaines étapes du paquet Suisse-Union européenne (UE). Les deux parties ont également échangé sur les répercussions de la politique douanière menée par les Etats-Unis.

