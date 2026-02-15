  1. Clients Privés
Froid, pluie et neige Un premier week-end de carnaval globalement calme en Suisse

ATS

15.2.2026 - 18:20

Le premier week-end de carnaval s'est avéré globalement calme en Suisse, selon un premier bilan compilé par Keystone-ATS. Un grave incident a toutefois fait des blessés en Valais.

Le carnaval Rabadan de Bellinzone a attiré la grande foule.
Le carnaval Rabadan de Bellinzone a attiré la grande foule.
ATS

Keystone-SDA

15.02.2026, 18:20

15.02.2026, 18:32

Trois hélicoptères et quatre ambulances ont été mobilisés suite à une explosion sur un char de carnaval au Châble (VS), qui a fait onze blessés. Deux personnes étaient encore hospitalisées dimanche, mais leur pronostic vital n’est pas engagé. Dans le canton de Lucerne, des carnavaliers ont pour leur part agressé des agents de la police lucernoise lors d'un contrôle d'identité.

A Appenzell Rhodes-Extérieures, Saint-Gall et Coire, les festivités du carnaval se sont déroulées «sans incident notable pour la police», ont déclaré dimanche les porte-parole des polices cantonales et municipales à la demande de Keystone-ATS.

Carnaval de Dunkerque. Carlito alias «Johnny Carlimouette» se présente au concours du cri de la mouette

Carnaval de DunkerqueCarlito alias «Johnny Carlimouette» se présente au concours du cri de la mouette

En raison du froid, de la neige et de la pluie, le carnaval a attiré un peu moins de visiteurs que les années précédentes dans certaines localités de Suisse orientale. Il en a été autrement au Tessin: sous des températures printanières, environ 40'000 personnes ont suivi dimanche le défilé à Bellinzone. Dans de nombreux endroits, les festivités de carnaval se poursuivront jusqu'à la semaine prochaine.

